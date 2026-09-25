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परिवार वालों का सोया भाग्य जगा देती हैं ऐसी महिलाएं, चाणक्य नीति में छिपे हैं सुखी जीवन के विशेष गुण

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Fri, 25 Sep 2026 07:00 PM (IST)

चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ विशेष गुणों वाली महिलाएं परिवार में सुख-शांति और उन्नति लाती हैं। कठिन समय में साथ ...और पढ़ें

भाग्यशाली होती हैं इन गुणों वाली महिलाएं (Picture Credit- AI Generated)

भाग्यशाली होती हैं इन गुणों वाली महिलाएं (Picture Credit- AI Generated)

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में चाणक्य नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में चाणक्य नीति का पालन करने से सफलता के मार्ग खुलते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में वैवाहिक जीवन को सुखी, शांत और सफल बनाने के लिए कई खास गुणों के बारे में बताया है।

चाणक्य नीति के अनुसार, घर की महिला में कुछ विशेष गुण होने से मानसिक शांति बनी रहती है और परिवार की खूब उन्नति होती है। महिलाओं में इन गुणों के होने से घर स्वर्ग बन सकता है। यह जानकर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन-से गुण हैं, जिन्हें जीवन में अपनाने से हर महिला को धरती पर ही स्वर्ग मिल जाता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

कठिन परिस्थिति में साथ न छोड़ना- चाणक्य नीति के अनुसार, हर पत्नी को जीवन में सदैव अपने पति और बच्चों का साथ देना चाहिए। जो पत्नी इस नियम का पालन नहीं करती है, तो उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नी को हर परिस्थिति में परिवार का साथ देना चाहिए। इससे उसके मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है।

परिवार के प्रति निष्ठा और समर्पण- जो महिलाएं अपने परिवार के प्रति निष्ठा, समर्पण और सम्मान का भाव रखती हैं, वे सबका दिल जीत लेती हैं। ऐसी महिलाएं वैवाहिक जीवन में विश्वास की मजबूत नींव रखती हैं, जिससे घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहती है और पति-पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि महिला को परिवार के प्रति निष्ठा और समर्पण जरूर रखना चाहिए। इसके जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं।

धर्म का पालन करना- इसके अलावा हर महिला को धर्म से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही रोज पूजा-अर्चना जरूर करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार, धर्म का पालन करने से परिवार में एकजुटता बनी रहती है और घर में सद्गुणों का विकास होता है।

समाज के लोगों का सम्मान करना- हर महिला को समाज के लोगों का सम्मान जरूर करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार, जो महिलाएं दूसरों का मान-सम्मान करती हैं, तो लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं और उन्हें समाज से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी दी जाती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आचार्य चाणक्य का मानना था कि जिस घर की महिला में ऊपर बताए गए ये गुण होते हैं, तो उस घर में सदैव सुख-शांति बनी रहती है और परिवार का मानसिक तनाव दूर होता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें।