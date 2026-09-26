क्या महिलाएं कर सकती हैं सुंदरकांड का पाठ? यहां पढ़ें शुभ दिन और जरूरी सावधानियां

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म और श्रीरामचरितमानस में सुंदरकांड का विशेष महत्व है। सुंदरकांड में भगवान श्रीराम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की विजय, शक्ति और बुद्धि का वर्णन किया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही भूत-प्रेत और भय से छुटकारा मिलता है। इस पाठ को करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से।

क्या हैं नियम? शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। भक्ति के मार्ग में स्त्री-पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होता। सुंदरकांड पाठ करने के लाभ धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक सुंदरकांड का पाठ करने से घर में सुख-शांति का आगमन होता है और हनुमान जी की कृपा से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। साथ ही मानसिक तनाव दूर होता है और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा यह पाठ मंगल, शनि और राहु-केतु जैसे ग्रह-दोषों को शांत करने में फलदायी साबित होता है।