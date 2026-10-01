जिसे आप प्यार समझते हैं, क्या वह वाकई प्यार है? जानिए भगवद्गीता की यह चौंकाने वाली बात

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवद्गीता के मुताबिक, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह इस बात से संबंधित है कि आप कैसे काम करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और दुनिया के सामने आप कैसे पेश आते हैं। प्रेम बिना किसी स्वार्थ के देने, दूसरों को गहराई से समझने और परिस्थितियों के बिगड़ने पर शांत रहने का बल प्रदान करती है।

गीता के मुताबिक, प्रेम सिर्फ दिल की धड़कनें, आकर्षण या रोमांटिक इशारे नहीं होते, बल्कि सच्चा प्रेम लोगों में अच्छाई देखना, बिना किसी उम्मीद के उनकी परवाह करना और दूसरों के साथ दया और सम्मान का भाव रखना है। प्रेम देने के बारे में है, लेने के बारे में नहीं भगवद्गीता में कहा गया है कि, आपको अपने कर्मों का अधिकार है, उनके परिणामों का नहीं। कर्मों के फल को अपना प्रेरणा स्रोत न बनाओ और न ही निष्क्रियता के प्रति लगाव रखो। गीता कहती है कि, प्यार बिना स्वार्थ के करना चाहिए। सच्चा प्यार तारीफ या ध्यान नहीं मांगता है। प्यार का असल मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की परवाह करना है, वो भी बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए। जब आप मन से बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो प्रेम एक भावना से एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है, जो पोषण और उत्थान प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में समझे तो प्यार एक ऐसा उपहार है, जो अहंकार के दूर हो जाने पर स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है।

प्यार तूफानों में शांत रहता है। भगवद्गीता में कहा गया है कि, सबसे बड़े शत्रुओं में भी और मान-सम्मान और अपमान में भी एका जैसा रहना। वह शीतलता और गर्मी में, सुख-दुख में एक जैसा रहता है और लगाव नहीं रखता है।

गीता बताती है कि, प्यार स्थिर होता है। यह संघर्ष, आलोचना या पीड़ा के समक्ष शांत और संतुलित रहने की क्षमता प्रदान करता है। सच्चा प्यार परिस्थितियों के साथ नहीं डगमगाता है। चुनौतियां आने पर यह न तो दंड देता है और न ही पीछे हटता है।

समझ के साथ प्यार बढ़ता है। भगवद्गीता में कहा गया है कि, किसी से गहरा प्यार करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। यहां ज्ञान का मतलब सिर्फ तथ्य नहीं है। यह जीवन के सार, हृदय की गहराइयों और हर प्राणी में मौजूद है। जब प्रेम समझ से प्रेरित होता है, तो वह अधिकार जताने या काबू रखने के बजाय सम्मानजनक, पोषणकारी और मुक्तिदायक बन जाता है।

प्रेम समर्पण है, दायित्व नहीं भगवद्गीता में कहा गया है कि, भक्ति से उपजा प्यार अटल और निस्वार्थ होता है। गीता में यह श्लोक ईश्वर के प्रति भक्ति को दर्शाता है, लेकिन यह नियम मानवीय संबंधों में पर भी लागू होते हैं। जब आप बिना किसी उम्मीद के देखभाल करते हैं, जब आप स्वाभाविक रूप से रक्षा और समर्थन करते हैं, न कि मजबूरी से, तब प्यार पवित्र हो जाता है।