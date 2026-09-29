नाकामी का डर या करियर का स्ट्रेस? जीवन के हर उलझन का जवाब छुपा है गीता की इन 10 बातों में
भगवद्गीता सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों और चुनौतियों का समाधान बताया गया है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भगवद्गीता एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जिसे पवित्र ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। यह ब्रह्मांड के भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच 18 अध्यायों का संवाद है। गीता की रचना ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। लोग सदियों से इस पुस्तक का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करके भौतिक जगत की आसक्ति से बचकर परम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
भगवद्गीता न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, बल्कि उन सवालों का जवाब भी देती है, जिसकी तलाश रोजमर्रा के जिंदगी में हर कोई ढूंढता है। इसे पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता है, उसे हम रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं।
यह जीवन और अन्य विषयों के प्रति साफ रास्ता दिखाने का काम करती है। भगवद्गीता की कुछ पंक्तियां आपके मन को शांति प्रदान करने के साथ जीवन को देखने के आपके तरीके को बदल रख द सकती है। अगर आप भी उम्र के 20वें या 30वें पड़ाव पर हैं, करियर का दबाव, रिश्ते, आत्म-संदेह या रोजाना के जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपट रहे हैं, तो आपको भगवद्गीता की यह 10 बातें दोहरानी चाहिए।
भगवद्गीता की 10 जीवन बदल देने वाली पंक्तियां
आप सिर्फ कर्म करने के हकदार हो, उस कर्म से मिलने वाले फल की चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह आपके वश में नहीं है।
इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चत है, और जो मर चुका है, उसका जन्म निश्चत है। इसलिए जो होना ही है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है।
जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान होता है।
किसी और की देखा-देखी या उनका जैसा बनने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप जैसे हैं, वैसे ही रहें। अपनी कमियों को पूरी तरह स्वीकार करना सीखें।
हर व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
जीवन में निस्वार्थ सेवा के जरिए से तुम हमेशा सफल रहोगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति को आसानी से कर सकोगे।
आत्मा अविनाशी है और कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता है, जो शाश्वत है।
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, जो व्यक्ति योग में पूर्णता हासिल कर लेता है, वह समय के साथ इस ज्ञान को अपना अंदर हासिल कर लेता है।
जो व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से घबराता नहीं है, जो इच्छाएं समुद्र में नदियों की तरह प्रवेश करती हैं, जो हमेशा भरता रहता है फिर भी शांत रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें।
इंसान को अपने मन के द्वारा खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि नीचे गिराना चाहिए। मन ही मनुष्य का असल दोस्त और दुश्मन होता है।
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