नाकामी का डर या करियर का स्ट्रेस? जीवन के हर उलझन का जवाब छुपा है गीता की इन 10 बातों में

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में भगवद्गीता एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जिसे पवित्र ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। यह ब्रह्मांड के भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच 18 अध्यायों का संवाद है। गीता की रचना ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। लोग सदियों से इस पुस्तक का बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करके भौतिक जगत की आसक्ति से बचकर परम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

भगवद्गीता न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है, बल्कि उन सवालों का जवाब भी देती है, जिसकी तलाश रोजमर्रा के जिंदगी में हर कोई ढूंढता है। इसे पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता है, उसे हम रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं।

यह जीवन और अन्य विषयों के प्रति साफ रास्ता दिखाने का काम करती है। भगवद्गीता की कुछ पंक्तियां आपके मन को शांति प्रदान करने के साथ जीवन को देखने के आपके तरीके को बदल रख द सकती है। अगर आप भी उम्र के 20वें या 30वें पड़ाव पर हैं, करियर का दबाव, रिश्ते, आत्म-संदेह या रोजाना के जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपट रहे हैं, तो आपको भगवद्गीता की यह 10 बातें दोहरानी चाहिए।