भाद्रपद पूर्णिमा पर इस शुभ मुहूर्त में स्नान-दान से चमकेगा भाग्य, यहां पढ़ें पूजा की सही विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जा रही है। यह दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन गंगा स्नान करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए, इस आर्टिकल में हम आपको भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताते हैं।

आज से हुई पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा को पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Bhadrapada Purnima 2026 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 26 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जा रही है।

भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत- 25 सितंबर को रात 11 बजकर 06 मिनट पर

भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समापन- 26 सितंबर को रात 11 बजकर 18 मिनट पर

पूर्णिमा के दिन चन्द्रोदय- शाम 06 बजकर 09 मिनट पर

26 सितंबर को पूजा के शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 46 मिनट से 05 बजकर 33 मिनट तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 23 मिनट से 03 बजकर 11 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06 बजकर 24 मिनट से 06 बजकर 48 मिनट तक

निशिता मुहूर्त- रात 11 बजकर 59 मिनट से 12 बजकर 46 मिनट तक