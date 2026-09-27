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चाणक्य नीति: सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे रिश्तेदार, इन गुणों से तुरंत करें पहचान

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Published: Sun, 27 Sep 2026 11:53 AM (IST)

चाणक्य नीति के अनुसार, कुछ रिश्तेदार सांप के जहर से भी अधिक खतरनाक होते हैं, जिनकी पहचान करना जीवन में ...और पढ़ें

मतलबी रिश्तेदारों की पहचान कैसे करें? (Picture Credit- AI Generated)

मतलबी रिश्तेदारों की पहचान कैसे करें? (Picture Credit- AI Generated)  

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाने से सफलता के मार्ग खुलते हैं और समाज में मान-सम्मान मिलता है। साथ ही जीवन में सुख-शांति भी बनी रहती है। इसलिए आज के समय में भी चाणक्य नीति को प्रासंगिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
चाणक्य नीति में बताया गया है कि कुछ रिश्तेदार और मित्र ऐसे होते हैं, जिनका स्वभाव सांप के जहर से भी अधिक घातक होता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों की संगति से जीवन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि ऐसे खतरनाक रिश्तेदारों की पहचान कैसे करें।

झूठ बोलने वाले रिश्तेदार

आचार्य चाणक्य मानते थे कि जो रिश्तेदार बात-बात पर झूठ बोलते हैं, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जीवन में धोखा मिल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही फलदाई साबित होता है।

अधिक क्रोध करने वाले

जो रिश्तेदार छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित होकर अपना नियंत्रण खो देते हैं और गुस्से में आकर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे लोग बिना सोचे-समझे व्यवहार करते हैं और उनके गलत शब्द या कार्य किसी भी गहरे रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।

स्वार्थी स्वभाव वाले

आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार, स्वार्थी स्वभाव वाले रिश्तेदार केवल अपना मतलब पूरा होने तक ही संबंध निभाते हैं। जब उनका काम निकल जाता है, तो वे आपसे दूरी बना लेते हैं। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए स्वार्थी रिश्तेदारों से समय रहते किनारा कर लेना ही फलदायी साबित होता है।

दूसरों की संपत्ति पर नजर रखने वाले

जो रिश्तेदार लालच में आकर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर रखते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए सगे-संबंधियों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे लालची और दूसरों के धन पर नजर रखने वाले लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।

संकट में साथ छोड़ने वाले

संकट काल ही रिश्तों की असली कसौटी है। जो रिश्तेदार मुसीबत के समय आपकी मदद करने के बजाय पीछे हट जाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग सामान्य और सुखद परिस्थितियों में तो हमेशा आपके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन संकट की घड़ी आते ही वे सबसे पहले आपसे दूरी बना लेते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।