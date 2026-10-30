आज का पंचांग 30 अक्टूबर: इस समय भूलकर भी न करें कोई शुभ काम! नोट करें राहुकाल, नक्षत्र और अमृत चौघड़िया का समय 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो शाम 7 बजकर 24 मिनट तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आज के दिन अगर आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले तिथि, नक्षत्र और शुभ-अशुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें।

पंचांग के अनुसार, आज कुछ समय के लिए राहुकाल मौजूद है और आपको इस समय पर नया काम नहीं करना चाहिए। वहीं, आज अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ समय भी रहेंगे, जिनमें कार्यों की शुरुआत के लिए मुहूर्त पर विचार किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं आज पूरे दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त के बारे में यहां विस्तार से।

महत्वपूर्ण विवरण तिथि: कृष्ण पक्ष की पंचमी – सायं 07 बजकर 24 मिनट तक, फिर षष्ठी तिथि

योग: शिव – रात्रि 08 बजलर 41 मिनट तक, फिर सिद्धा

करण: कौलव – प्रातः 08 बजकर 45 मिनट तक

करण: तैतिल – सायं 07 बजकर 24 मिनट तक, फिर गरज (अगले दिन तड़के 06:08 बजे तक)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 31 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 38 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: रात्रि 09 बजकर 23 मिनट

चंद्रास्त का समय: रात्रि 10 बजकर 57 मिनट सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: तुला राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मिथुन राशि में स्थित हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 09 बजकर 58 मिनट से रात्रि 11 बजकर 27 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 05 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 07 बजकर 55 मिनट से प्रातः 09 बजकर 18 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 02 बजकर 51 मिनट से सायं 04 बजकर 14 मिनट तक