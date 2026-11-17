आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 17 नवंबर 2026, मंगलवार को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवसर पर गौ माता की पूजा-अर्चना करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की मिलता है। आज धनिष्ठा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग रहेगा। आइए जानते हैं आज का पंचांग, शुभ-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का सटीक समय। साथ ही, यह भी जानें कि गोपाष्टमी का पर्व क्यों महत्वपूर्ण है?

तिथि: शुक्ल पक्ष की अष्टमी -अगले दिन तड़के 06 बजकर 04 मिनट (18 नवंबर) तक, फिर नवमी तिथि

योग: वृद्धि – प्रातः 07 बजकर 54 मिनट तक, फिर ध्रुव

करण: विष्टि (भद्रा) - सायं 05 बजकर 17 मिनट तक

करण: बव – अगले दिन तड़के 06 बजकर 04 मिनट (18 नवंबर) तक, फिर बालव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 45 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 27 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 12 बजकर 53 मिनट

चंद्रास्त का समय: अगले दिन तड़के 12 बजकर 06 मिनट (18 नवंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: वृश्चिक राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मकर राशि में (दोपहर 03 बजकर 30 मिनट तक), फिर कुंभ राशि में प्रवेश आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12:27 बजे तक

अमृत काल: सायं 05 बजकर 11 मिनट से सायं 06 बजकर 56 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 06 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 25 मिनट से प्रातः 10 बजकर 46 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

धनिष्ठा नक्षत्र: अगले दिन तड़के 04 बजकर 34 मिनट (18 नवंबर) तक, फिर शतभिषा नक्षत्र स्वामी: मंगलदेव

राशि स्वामी: शनिदेव

देवता: अष्ट वसु (भौतिक सुख-समृद्धि के देवता)

प्रतीक: ढोलक या बांसुरी

सामान्य विशेषताएं: स्वतंत्र विचारक, उपचारक (चिकित्सक), गंभीर, कभी-कभी अकेलापन पसंद करने वाले और सिद्धांतों के पक्के। गोपाष्टमी 2026 गोपाष्टमी तिथि: 17 नवंबर, मंगलवार, 2026

अष्टमी तिथि प्रारंभ: 17 नवंबर, सुबह 04 बजकर 19 मिनट

अष्टमी तिथि समाप्त: 18 नवंबर, सुबह 06 बजकर 04 मिनट हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर गौ माता की पूजा-अर्चना करने का विधान बताया गया है। मथुरा, वृंदावन और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में यह पर्व अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे गोपा अष्टमी और गोष्ठाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है।