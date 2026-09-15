आज का पंचांग 15 सितंबर: ऋषि पंचमी पर सप्तऋषियों की कृपा पाने का शुभ मुहूर्त, देखें आज के शुभ-अशुभ काल
आज का पंचांग 15 सितंबर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और स्वाती नक्षत्र के विशेष योग को दर्शाता ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि और स्वाती नक्षत्र के विशेष योग के साथ आज का दिन ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। दिन के सभी शुभ कार्यों को योजनाबद्ध करने के लिए अभिजीत मुहूर्त, चंद्र स्थिति और राहुकाल का समय ध्यान में रखना फलदायी रहेगा।
ऐसे में आइए जानते हैं एस्ट्रोपत्री आनंद सागर पाठक से आज के पंचांग में तिथि, योग, करण, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और शुभ-अशुभ समय से जुड़ी खास जानकारी।
तिथि: शुक्ल चतुर्थी
मास: भाद्रपद
दिन: मंगलवार
संवत्: 2083
तिथि: शुक्ल पक्ष की चतुर्थी – प्रातः 07:44 बजे तक, फिर पंचमी तिथि
योग: इन्द्र – दोपहर 12:20 बजे तक, फिर वैधृति
करण: विष्टि (भद्रा) – प्रातः 07:44 बजे तक
करण: बव – रात्रि 08:17 बजे तक, फिर बालव
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय का समय: प्रातः 06:06 बजे
सूर्यास्त का समय: सायं 06:26 बजे
चंद्रोदय का समय: प्रातः 10:05 बजे
चंद्रास्त का समय: रात्रि 08:39 बजे
सूर्य और चंद्रमा की राशियां
सूर्य देव: सिंह राशि में स्थित हैं
चन्द्र देव: तुला राशि में स्थित हैं
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक
अमृत काल: कोई नहीं
आज के अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 03:21 बजे से सायं 04:54 ब
जे तक
गुलिकाल: दोपहर 12:16 बजे से दोपहर 01:49 बजे तक
यमगण्ड: प्रातः 09:11 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव स्वाती नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।
स्वाती नक्षत्र: दोपहर 03:21 बजे तक, फिर विशाखा
स्थान: 6°40’ तुला राशि से 20°00’ तुला राशि तक
नक्षत्र स्वामी: राहु
राशि स्वामी: शुक्रदेव
देवता: वायुदेव (पवन के देवता)
प्रतीक: हवा में झूलता हुआ नया अंकुर
सामान्य विशेषताएं: स्वतंत्र स्वभाव, बुद्धिमान, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, आत्म-नियंत्रण रखने वाले, कानूनप्रिय, शांतिप्रिय, दयालु, आकर्षक और सुंदर
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