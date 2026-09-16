क्या मंदिर की ये 4 छोटी परंपराएं दूर कर सकती हैं आपके घर-परिवार के क्लेश?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जहां मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बना रहता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को नकारात्मकता दूर करने, रिश्तों को बेहतर बनाने और परिवार में सुख एवं शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है।

मंदिर के पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा बनने से मन शांत होने के साथ आपसी समझदारी बढ़ती है और रिश्ते में सामंजस्य स्थापित होता है। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही अनुष्ठानों के बारे में जिन्हें करने से आपसी रिश्ते और भावनात्मक ऊर्जा में सुधार होता है।

शाम को दीपक जलाना मंदिर में रोजाना दीपक जलाना एक पवित्र प्रथा का हिस्सा है, जो परंपराओं से काफी गहरा है। दीपक मन और घर से अंधकार को दूर करने के लिए जाना जाता है, जिससे जीवन में स्पष्टता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

माना जाता है कि, जो भी जोड़े, परिवार या व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ इस अनुष्ठान का पालन करता है, वे अपने संबंधों में मजबूती और एक-दूसरे के लिए बेहतर समझ को भी विकसित करता है। दीपक जलाने का नियमित अभ्यास आपको ईश्वर से जोड़ने का काम करता है।

देवता को जल चढ़ाना मंदिर में किसी भी देवी-देवता को जल या दूध चढ़ाना बेहद शुभ अनुष्ठान माना जाता है। यह मूर्ति और भक्त दोनों के मन को शुद्ध करने का काम करता है। जब पूरी श्रद्धा के साथ देवता पर जल अर्पित किया जाता है, तो जीवन की गलतफहमियां दूर होने के साथ मन में करुणा और प्रेम की भावना जाग्रत होती है।

जो भी भक्त नियमित रूप से इस प्रथा का अभ्यास करता है, तो उसे भावनात्मक संतुलन, परिवार और दोस्तों में सामंजस्य और गहरे आध्यात्मिक संबंध का अनुभव होता है। यह सिंपल अनुष्ठान मन, हृदय और रिश्तों को दिव्य आशीर्वाद से जोड़ता है।

प्रसाद को बांटना मंदिर में प्रसाद वितरण करना सिर्फ एक रस्म मात्र नहीं, बल्कि आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का एक तरीका है। प्रसाद देना और लेना आपसी रिश्ते को मजबूत करने का काम करता है और परिवार के सदस्यों या दंपत्तियों के बीच प्रेम और समझ को बढ़ाने का काम करता है। देवता के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाना हिंदू धर्म में देवताओं के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करने को ही 'प्रदक्षिणा' कहते हैं। यह पवित्र अभ्यास मन को शांत करने के साथ भावनाओं को संतुलित करने में भी मदद करता है।