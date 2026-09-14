गणेश जी की आरती उतारने का क्या है सही तरीका? जानिए कितनी बार और किस दिशा में घुमाएं दीपक

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का महापर्व (ganesh chaturthi 2026) भगवान गणेश को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब बप्पा की विधिपूर्वक आरती की जाए। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की आरती करने से भक्त को जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आरती के दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गणेश जी नाराज हो सकते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की आरती कैसे करें।

कैसे करें बप्पा की आरती? भगवान गणेश की आरती करते समय दीपक को हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना शुभ माना जाता है। गणपति बप्पा की आरती उनके चरणों से शुरू करें और दाईं ओर से ऊपर ले जाते हुए बाईं ओर से नीचे लाएं।