कर्ज, शादी में रुकावट या पैसों की तंगी? इस शरद पूर्णिमा पर अपनाएं मां लक्ष्मी के ये 4 अचूक पारंपरिक उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में साल भर में करीब 12 पूर्णिमा आती है, जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। लेकिन शरद पूर्णिमा बाकि सभी पूर्णिमा में से थोड़ी अलग इसलिए है, क्योंकि इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने की भी परंपरा है। माना जाता है कि, इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ पारंपरिक उपाय करने से जीवन स्थिरता और शांति आती है।

इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत 25 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है या फिर कर्ज या शादी में देरी की समस्या सता रही है, तो इस दिन कुछ खास पारंपरिक उपाय आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं।

शरद पूर्णिमा पैसों से जुड़ा उपाय ऐसे व्यक्ति जिन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें शरद पूर्णिमा के मौके पर एक लाल पोटली में हल्दी, चावल, केसर, लौंग, तेजपत्ता, हरी धनिया और 5 सिक्के बांधकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखना चाहिए।

इसके बाद इस पोटली को आप अपने घर के लॉकर में रखें। माना जाता है कि, शरद पूर्णिमा पर यह उपाय करने से जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। शरद पूर्णिमा पर कर्ज मुक्ति से जुड़ा उपाय जिन भी लोगों के जीवन में लंबे समय से कर्ज की समस्या खत्म नहीं हो रही है या बार-बार कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें इस शरद पूर्णिमा पर बेहद सरल उपाय करना है।

उन्हें पान के पत्ते में थोड़े से चावल डालकर मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना। इसके बाद मन में मां लक्ष्मी का संकल्प लेकर कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी है। यह उपाय करने से कर्ज की समस्या खत्म होने लगेगी।