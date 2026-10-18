अष्टमी, नवमी या दशमी, नवरात्र में कब करें कलश विसर्जन? जानें सही दिन, मुहूर्त और विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की भक्ति और आराधना का प्रतीक है। नौ दिनों में भक्त पूरे विधि-विधान से माता रानी की पूजा करते हैं। घरों और मंदिरों में कलश स्थापना की जाती है और नौ दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर मां दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में भक्तों के मन में सवाल आता है कि कलश विसर्जन अष्टमी, नवमी या दशमी में से किस दिन करना चाहिए? इस विषय पर हमारी बातचीत उज्‍जैन के पंडित एवं ज्‍योतिषाचार्य मनीष शर्मा से हुई। वह कहते हैं, "घरों में नवमी के दिन और मंदिरों में जहां दुर्गा जी की स्‍थापना हुई होती है वहां दशमी के दिन कलश का विसर्जन करना चाहिए। " आइए जानते हैं कलश विसर्जन का सही दिन, शुभ मुहूर्त और पूरी विधि।

कलश विसर्जन अष्टमी, नवमी या दशमी में कब करें? कई घरों में महानवमी की पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन किया जाता है। वहीं, कुछ जगह पर विजयादशमी यानी दशमी के दिन कलश और जवारे का विसर्जन करते हैं। अष्टमी के दिन कलश विसर्जन करना जरूरी नहीं है। इस दिन मुख्य रूप से मां महागौरी की पूजा, कन्या पूजन और हवन किया जाता है। हालांकि, जो लोग अष्‍टमी को ही व्रत का पारण कर लेते हैं, वो कलश और जवारों का विर्सजन भी कर देते हैं। पंडित मनीष जी कहते हैं, "सबसे अच्‍छा तो होता है कि नवरात्र की नवमी तिथि पर कलश का विसर्जन हो, मगर घरों में जैसे परंपरा चली आ रही है, उसके आधार पर भी तय कर सकते हैं। "

शारदीय नवरात्र 2026 में नवमी की तिथि और मुहूर्त शारदीय नवरात्र 2026 में महानवमी 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी।

19 अक्टूबर को नवमी पूजा, हवन और कन्या पूजन का शुभ समय सुबह 10 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक बताया गया है। भक्त इस दौरान मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं और कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद आप कलश विसर्जन कर सकते हैं।