धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य धाम सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन भूमि पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा की शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

नैमिषारण्य को 'नाभि गया' के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ की तरह यह भी पितृ कर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। इस विषय पर हमारी बातचीत नैमिषारण्‍य के पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री व्यास से हुई है। चलिए जानते हैं कि वो क्‍या कहते हैं।

नैमिषारण्य में पिंडदान करने से क्यों प्रसन्न होते हैं पितर? नैमिषारण्य को नाभि गया कहा जाता है। पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री व्यास बताते हैं, जब राक्षस गयासुर का वध हुआ तो उसके अलग-अलग अंग अलग-अलग स्‍थान पर गिरे धार्मिक मान्यता के अनुसार, बद्रीनाथ में कपाल गया, गया जी में चरण गया और नैमिषारण्य में नाभि गया का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों की क्षुधा शांत होती है और उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है।

पिंडदान में जौ, तिल, चावल और अन्य पूजन सामग्री से पितरों के पिंडों को अर्पित किए जाते हैं। वहीं तर्पण के माध्यम से जल अर्पित कर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। धार्मिक विश्वास है कि विधि-विधान और सच्चे मन से किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

स्कंद पुराण से जुड़ी मान्यताओं में नैमिषारण्य को प्रमुख पितृ तीर्थों में स्थान दिया गया है। यहां चक्रतीर्थ और काशीकुंड के आसपास पितृ कर्म करने की परंपरा है। नैमिषारण्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व नैमिषारण्य को 88 हजार ऋषियों की तपस्थली माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार, यहां अनेक ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी। यह स्थान वेदव्यास, सूत जी और पुराणों की कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। यहां 33 करोड़ देवी-देवताओं के निवास की मान्यता भी प्रचलित है।

इस तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान चक्रतीर्थ है। पौराणिक कथा के अनुसार, ब्रह्माजी ने ऋषियों को तपस्या के लिए उचित स्थान खोजने के उद्देश्य से एक दिव्य चक्र दिया था। चक्र जिस स्थान पर आकर रुका, वही नैमिषारण्य कहलाया। चक्र की नेमि यानी बाहरी परिधि के धरती में गिरने से इस स्थान का नाम नैमिष पड़ा, ऐसी मान्यता है।