नैमिषारण्य में पिंडदान करने से क्यों प्रसन्न होते हैं पितर? जानें धार्मिक महत्व, दर्शन और यात्रा का सही समय
यह लेख नैमिषारण्य में पिंडदान के धार्मिक महत्व को बताता है, विशेषकर पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए। ...और पढ़ें
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नैमिषारण्य में पिंडदान पितरों की आत्मा को तृप्ति देता है।
पितृपक्ष, अमावस्या नैमिषारण्य यात्रा के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं।
मां ललिता देवी मंदिर, चक्रतीर्थ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य धाम सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन भूमि पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा की शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।
नैमिषारण्य को 'नाभि गया' के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ की तरह यह भी पितृ कर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। इस विषय पर हमारी बातचीत नैमिषारण्य के पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री व्यास से हुई है। चलिए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं।
नैमिषारण्य में पिंडदान करने से क्यों प्रसन्न होते हैं पितर?
नैमिषारण्य को नाभि गया कहा जाता है। पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री व्यास बताते हैं, जब राक्षस गयासुर का वध हुआ तो उसके अलग-अलग अंग अलग-अलग स्थान पर गिरे धार्मिक मान्यता के अनुसार, बद्रीनाथ में कपाल गया, गया जी में चरण गया और नैमिषारण्य में नाभि गया का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों की क्षुधा शांत होती है और उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है।
पिंडदान में जौ, तिल, चावल और अन्य पूजन सामग्री से पितरों के पिंडों को अर्पित किए जाते हैं। वहीं तर्पण के माध्यम से जल अर्पित कर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। धार्मिक विश्वास है कि विधि-विधान और सच्चे मन से किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
स्कंद पुराण से जुड़ी मान्यताओं में नैमिषारण्य को प्रमुख पितृ तीर्थों में स्थान दिया गया है। यहां चक्रतीर्थ और काशीकुंड के आसपास पितृ कर्म करने की परंपरा है।
नैमिषारण्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व
नैमिषारण्य को 88 हजार ऋषियों की तपस्थली माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार, यहां अनेक ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी। यह स्थान वेदव्यास, सूत जी और पुराणों की कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। यहां 33 करोड़ देवी-देवताओं के निवास की मान्यता भी प्रचलित है।
इस तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान चक्रतीर्थ है। पौराणिक कथा के अनुसार, ब्रह्माजी ने ऋषियों को तपस्या के लिए उचित स्थान खोजने के उद्देश्य से एक दिव्य चक्र दिया था। चक्र जिस स्थान पर आकर रुका, वही नैमिषारण्य कहलाया। चक्र की नेमि यानी बाहरी परिधि के धरती में गिरने से इस स्थान का नाम नैमिष पड़ा, ऐसी मान्यता है।
गोमती नदी के पवित्र तट और चक्रतीर्थ का वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है।
नैमिषारण्य जाने के लिए सबसे अच्छे दिन, पर्व और महीने
नैमिषारण्य की यात्रा सालभर की जा सकती है, लेकिन कुछ खास तिथियों और पर्वों पर यहां का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है।
- पितरों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाभि गया और काशीकुंड पहुंचते हैं।
- सोमवती अमावस्या और पितृ विसर्जनी अमावस्या पर स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है।
- इस अवसर पर नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा की परंपरा से जुड़ी धार्मिक गतिविधियां होती हैं।
- महर्षि वेदव्यास और गुरु परंपरा से जुड़े इस तीर्थ में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है।
- इस दिन चक्रतीर्थ में स्नान और दान-पुण्य के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं।
पिंडदान के अलावा नैमिषारण्य में किन देवी-देवताओं के दर्शन करें?
नैमिषारण्य केवल पितृ कर्म के लिए ही नहीं, बल्कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां आने वाले श्रद्धालु इन प्रमुख स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं।
मां ललिता देवी मंदिर: यह नैमिषारण्य के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। मां ललिता देवी को क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है।
चक्रतीर्थ: नैमिषारण्य का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। यहां श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं।
व्यास गद्दी: यह स्थान महर्षि वेदव्यास की तपस्या और पुराण परंपरा से जुड़ा माना जाता है।
हनुमान गढ़ी: यहां हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धालु संकटमोचन से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं।
दधीचि कुंड: नैमिषारण्य के पास स्थित मिश्रिख में महर्षि दधीचि से जुड़ा पवित्र स्थल है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था।
देवदेवेश्वर मंदिर: यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जाती है।
कैसे पहुंचें नैमिषारण्य?
नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।
सबसे नजदीकी प्रमुख हवाई अड्डा लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वहां से टैक्सी या बस से नैमिषारण्य पहुंच सकते हैं।
सीतापुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों तक ट्रेन से पहुंचकर आगे सड़क मार्ग से नैमिषारण्य जा सकते हैं। यात्रा से पहले ट्रेन और स्थानीय परिवहन की उपलब्धता जांच लें।
लखनऊ, सीतापुर और आसपास के शहरों से बस, टैक्सी और निजी वाहन के माध्यम से नैमिषारण्य पहुंचा जा सकता है।
नैमिषारण्य पहुंचने के बाद चक्रतीर्थ, ललिता देवी मंदिर, व्यास गद्दी और काशीकुंड के दर्शन किए जा सकते हैं। यदि पिंडदान कराना है तो किसी स्थानीय जानकार पुरोहित से पहले ही संपर्क कर लें।
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