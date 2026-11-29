धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में देवी-देवताओं के ऐसे कई मंदिर हैं, जो किसी न किसी रहस्य की वजह से प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक भव्य मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को 'पद्मनाभस्वामी मंदिर' (Padmanabhaswamy Temple) के नाम से जाना जाता है, जहां प्रभु अनंत शेषनाग पर योगनिद्रा की दिव्य मुद्रा में विराजमान हैं।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, सबसे पहले इस पवित्र स्थल से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी विशाल प्रतिमा स्थापित है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं पद्मनाभस्वामी मंदिर से जुड़ी खास जानकारियों के बारे में।

इस मंदिर का मुख्य द्वार भी बहुत सुंदर बनाया गया है। पद्मनाभस्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। श्रद्धालु इस प्रतिमा के दर्शन अलग-अलग द्वारों से करते हैं। विष्णु जी की इस प्रतिमा को नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए 12,008 पवित्र शालिग्राम पत्थरों से बनाया गया था।