साल में सिर्फ एक बार बांसुरी धारण करते हैं बांके बिहारी जी, शरद पूर्णिमा पर क्यों बदल जाता है ठाकुरजी का स्वरूप?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल आश्विन माह के अंत में शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण रहता है और उसकी रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विधान है, जिसे सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।

शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima 2026) के पर्व का श्री बांके बिहारी जी के भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि साल में केवल एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी बांसुरी धारण करते हैं। साथ ही ठाकुरजी को सफेद रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और उनका मनमोहक शृंगार किया जाता है।

यह जानकर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर शरद पूर्णिमा के दिन ही ठाकुरजी बंसी क्यों धारण करते हैं? इस विषय पर हमारी बातचीत वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी जी से हुई है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

शरद पूर्णिमा पर सफेद पोशाक और हाथों में बांसुरी का रहस्य गोस्वामी जी ने बताया कि शरद पूर्णिमा का उत्सव ठाकुरजी के लिए बेहद खास माना जाता है। जब वृंदावन में महारास हुआ था, तो वह रात 6 महीने की हो गई थी। इस दिन ठाकुरजी की विशेष आरती की जाती है और आरती करने से पहले एक पद गाया जाता है।

मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल।

यहि बानिक मो मन बसौ, सदा बिहारीलाल॥ उन्होंने बताया कि यह पद इस बात को दर्शाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुरजी सिर पर मोर पंख, कमर में पीला वस्त्र, हाथों में बांसुरी और गले में माला धारण करते हैं। वैसे तो रोजाना श्री बांके बिहारी जी की बांसुरी सिंहासन पर रखी रहती है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी बांसुरी को हाथों में धारण करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।