बेरोजगारी से हैं परेशान? लाल किताब के ये 3 अचूक उपाय आजमाएं, चमक सकती है किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए नौकरी की तलाश कई बार तनाव भरी हो जाती है। लगातार प्रयास करने के बाद भी अगर मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या करियर में बार-बार रुकावट आ रही है, तो लाल किताब में कुछ उपाय बताए गए हैं। लाल किताब के अनुसार, कुछ सरल उपाय ग्रहों से जुड़े अशुभ प्रभावों को कम करने और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। इन उपायों को श्रद्धा के साथ करने से आपकी समस्‍या का हल मिल सकता है। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

शनिवार को कौवों को खिलाएं मीठी रोटी लाल किताब में कौवों को भोजन कराना अच्‍छा बताया गया है। कौवों का संबंध शनि से होता है। अगर नौकरी के लिए बार-बार प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो शनिवार को यह उपाय किया जा सकता है।

कैसे करें उपाय: शनिवार के दिन अपने हाथ से रोटी बनाएं। उस पर थोड़ा घी या सरसों का तेल और गुड़ रखकर कौवों को खिलाएं। ऐसा करने से शनि से जुड़े अशुभ प्रभावों को शांत करने में मदद मिलती हैं और करियर में आ रही बाधाएं कम होती हैं।

हनुमान जी की पूजा करें नौकरी, व्यापार या करियर में लगातार रुकावट आने पर हनुमान जी की आराधना करने की सलाह भी दी जाती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। कैसे करें उपाय: मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्रद्धा से बजरंग बाण का पाठ करें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी की उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं।