कल सूर्य का महागोचर, मेष को रहना होगा सावधान, तो कर्क और कन्या के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर 2026 को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को अधिकार, आत्मविश्वास, संचालन, सरकार, प्रतिष्ठा और पेशेवर पहचान का प्रतीक माना जाता है। वृश्चिक राशि साहस, दृढ़ निश्चय और कर्म से जुड़ी है।

जब सूर्यदेव इस राशि में गोचर करेंगे, तो लोग अपनी बड़ी इच्छाएं पूरी करने, पेशेवर पहल करने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि सूर्य गोचर का प्रभाव मेष से कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि: सूर्यदेव आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में करियर और वित्त से जुड़े मामलों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। आपको जटिल पेशेवर मामलों को संभालना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों में बदलाव का सामना करना होगा। व्यापार करने वाले लोगों को वित्तीय समझौते करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जोखिम भरे निवेश से बचें। आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें। खोजबीन और सावधानीपूर्वक योजना बनाने से आपको इस अवधि को संभालने में मदद मिलेगी।

उपाय: वित्तीय मामलों में पूरी तरह सावधानी बरतें और दस्तावेजों की जांच करें।

लाभ: अचानक आने वाली पेशेवर बाधाओं को समझदारी से सुलझाने का मौका मिलेगा।

हानि: जोखिम भरे निवेश और अचानक बदलावों के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है।

वृषभ राशि: सूर्यदेव आपकी राशि से सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से व्यापारिक साझेदारियों और पेशेवर रिश्तों में महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। व्यापार करने वाले लोग नए समझौतों की खोज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिबद्धता जताने से पहले सभी शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए। कर्मचारियों को ग्राहकों, सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक वृद्धि सहयोग और स्पष्ट संवाद पर निर्भर कर सकती है। व्यापारिक साझेदारों या सहकर्मियों के साथ अहंकार के टकराव से बचें। पेशेवर सामंजस्य बनाए रखने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

उपाय: साझेदारियों में स्पष्ट संवाद रखें और अहंकार से दूर रहें।

लाभ: नए व्यापारिक समझौतों और पेशेवर रिश्तों को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।

हानि: अहंकार के टकराव और आपसी तालमेल की कमी से काम में बाधा आएगी।

मिथुन राशि: सूर्यदेव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में पेशेवर जिम्मेदारियां और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कर्मचारियों को अपनी क्षमता साबित करने और कार्यस्थल की चुनौतियों से पार पाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोग अपने प्रयास तेज कर सकते हैं। आप कर्ज चुकाने और रुके हुए भुगतानों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि, अनावश्यक उधार लेने से बचें और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। लगातार कोशिश और अनुशासन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।

उपाय: अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और कर्ज चुकाने पर ध्यान दें।

लाभ: कड़ी मेहनत के बल पर कार्यस्थल की चुनौतियों से पार पाने में सफलता मिलेगी।

हानि: अनावश्यक खर्चों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

कर्क राशि: सूर्यदेव आपकी राशि से पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से रचनात्मकता, शिक्षा और पेशेवर योजनाओं से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्रों, मनोरंजन, शिक्षा या मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिल सकते हैं। व्यापार करने वाले लोग नए विचारों या परियोजनाओं पर विचार कर सकते हैं। बिना उचित शोध के सट्टेबाजी जैसे निवेश करने से बचें। बच्चों या शिक्षा से जुड़े वित्तीय फैसलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपका संतुलित दृष्टिकोण आपको करियर और धन दोनों मामलों को संभालने में मदद करेगा।

उपाय: बिना सोचे-समझे वित्तीय फैसले लेने से बचें और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें।

लाभ: रचनात्मक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।

हानि: जल्दबाजी में किए गए निवेश और गलत योजनाओं से आर्थिक नुकसान हो सकता है।

सिंह राशि: सूर्यदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में संपत्ति, परिवार की जिम्मेदारियों और पेशेवर स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। कुछ लोग संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत कराने या वाहनों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। कर्मचारियों के कार्य वातावरण या जिम्मेदारियों में बदलाव आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को कामकाज बढ़ाने से पहले खर्चों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। आपकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं कभी-कभी पारिवारिक समय को प्रभावित कर सकती हैं। करियर की बड़ी इच्छाओं और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें।

उपाय: परिवार को समय दें और संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

लाभ: संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति होने की संभावना रहेगी।

हानि: पारिवारिक समय की कमी और अधिक खर्चों से घरेलू अशांति बढ़ सकती है।