12 नवंबर से सिंह में आ रहे हैं मंगल: जोश तो बढ़ेगा, लेकिन इन 6 राशियों को संभलकर रहना होगा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 12 नवंबर 2026 को मंगलदेव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगलदेव को साहस, ऊर्जा, आक्रामकता, दृढ़ निश्चय, भूमि और शारीरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। जब मंगलदेव सिंह राशि से गोचर करेंगे, तो इससे आपकी महत्वाकांक्षा, आत्म-सम्मान और परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की इच्छा बढ़ सकती है।

जहां इस गोचर से कुछ राशियों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं अन्य राशियों को रिश्तों, वित्त, करियर और निजी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातकों को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बिना सोचे-समझे फैसले लेने से बचें और संवेदनशील मामलों को धैर्य के साथ संभालें। आइए जानते हैं कि इस गोचर के दौरान किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है।

वृषभ राशि (Taurus) मंगलदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में परिवार से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ विचारों में मतभेद घर में तनाव पैदा कर सकता है।

संपत्ति, वाहन या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में भी धैर्य रखना होगा। पेशेवर जिम्मेदारियों के कारण आप व्यस्त रह सकते हैं, जिससे निजी मामलों के लिए कम समय मिलेगा। अपनी मां के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान दें। संपत्ति या घरेलू मामलों से जुड़े जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। घर में शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

उपाय: घर में शांति बनाए रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाभ: इस गोचर से आपको रुके हुए कार्य पूरे करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। हानि: जल्दबाजी और गुस्से के कारण आपके करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। कर्क राशि (Cancer) मंगलदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से वित्त, बचत और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अनावश्यक खर्चे आपकी बचत करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आपके कड़े शब्द असहमति का कारण बन सकते हैं। वित्तीय फैसले जल्दबाजी में न लें और बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी रकम उधार न दें। अपने बजट की समीक्षा करें और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दें।

उपाय: घर में शांति बनाए रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाभ: इस गोचर से आपको रुके हुए कार्य पूरे करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। हानि: जल्दबाजी और गुस्से के कारण आपके करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। सिंह राशि (Leo) मंगलदेव आपकी राशि से पहले भाव में गोचर करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण अवधि हो सकती है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी और आक्रामकता परेशानियां खड़ी कर सकती है। आप अपनी बात मनवाने के लिए अधिक दृढ़ हो सकते हैं, जिससे आपके जीवनसाथी, सहकर्मियों या व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

अनावश्यक बहसों से बचें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। गाड़ी चलाते समय और शारीरिक रूप से कठिन गतिविधियों में हिस्सा लेते समय सावधानी बरतें। अपनी ऊर्जा को विवादों के बजाय रचनात्मक कार्यों में लगाएं।

उपाय: घर में शांति बनाए रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाभ: इस गोचर से आपको रुके हुए कार्य पूरे करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। हानि: जल्दबाजी और गुस्से के कारण आपके करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। कन्या राशि (Virgo) मंगलदेव आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में खर्चे और वित्तीय दबाव बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेशी संपर्कों से जुड़े कामों में देरी हो सकती है। आपको कार्यस्थल की राजनीति और छिपे हुए विरोधियों के प्रति भी सतर्क रहना होगा।

नींद की कमी और मानसिक थकान आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को गुप्त रखें। अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कल्याण पर पूरा ध्यान दें। उपाय: घर में शांति बनाए रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाभ: इस गोचर से आपको रुके हुए कार्य पूरे करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। हानि: जल्दबाजी और गुस्से के कारण आपके करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। मकर राशि (Capricorn) मंगलदेव आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति अचानक होने वाले बदलावों, साझा वित्त और वित्तीय जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहने का संकेत देती है। ऋण, बीमा, वसीयत या संयुक्त संपत्तियों से जुड़े मामले उलझ सकते हैं।

किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। जोखिम भरे निवेश और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। गाड़ी चलाते समय या मशीनरी संभालते समय सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर सलाह लें।

उपाय: घर में शांति बनाए रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाभ: इस गोचर से आपको रुके हुए कार्य पूरे करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी। हानि: जल्दबाजी और गुस्से के कारण आपके करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। कुंभ राशि (Aquarius) मंगलदेव आपकी राशि से सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर विवाह, साझेदारियों और व्यापारिक समझौतों का प्रतिनिधित्व करता है। जल्दबाजी या अहंकार के कारण आपके जीवनसाथी या व्यापारिक साझेदार के साथ मतभेद उभर सकते हैं। यदि दोनों में से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हुआ, तो छोटी-छोटी असहमतियां बड़ी बन सकती हैं।

व्यापार करने वाले लोगों को कोई भी प्रतिबद्धता जताने से पहले साझेदारी के समझौतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। आपसी संवाद खुला रखें और महत्वपूर्ण फैसलों पर गुस्से को हावी न होने दें। सामंजस्य बनाए रखने के लिए सहयोग और समझदारी बेहद जरूरी होगी।