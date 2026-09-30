शुक्र वक्री 2026: 14 नवंबर तक खाली हो सकती है आपकी जेब! जानें 3 अक्तूबर से किन गलतियों से बचना है जरूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को बेहद शुभ ग्रह माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, पहचान, कला, प्रतिभा, सुंदरता, प्रेम और काम वासना का कारक माना जाता है।

हिंदू पंचांग के हिसाब से 3 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर शुक्र देव अपनी ही राशि तुला में वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र करीब 42 दिनों तक यानी 14 नवंबर 2026 तक तुला राशि में इसी अवस्था में रहेंगे।

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब शुक्र ग्रह वक्री होता है, तो उसका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। शुक्र के वक्री होने से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, बजट, सुख-सुविधाओं और समझौते जैसे कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं शुक्र ग्रह के वक्री होने पर जीवन में क्या असर पड़ता है?

शुक्र ग्रह के वक्री होने पर क्या असर पड़ता है? शुक्र के वक्री होने से अचानक से रिश्ते टूट सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही है समस्याएं बढ़ सकती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि, शुक्र के वक्री होने के दौरान अलग हुए कई लोग बाद में फिर से एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध प्रेम से भी है, लेकिन यह सिर्फ प्रेम संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोस्त और परिवारों के रिश्ते भी पर असर दिखा सकता है।

शुक्र वक्री के दौरान खर्च काफी बढ़ सकते हैं। इस दौरान आप बिना सोचे-समझे खरीदारी कर सकते हैं या बिल सामान्य से अधिक हो सकता है। शुक्र के वक्री के दौरान रिश्तों, आर्थिक स्थिति और आत्मा-सम्मान पर विचार करने का एक अच्छा समय है।

शुक्र वक्री के दौरान क्या करन चाहिए? शुक्र वक्री के दौरान व्यक्ति को रिश्तों में जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। चाहे आप ब्रेकअप, पैचअप या नई सीमाएं तय करने के बारे में क्यों न सोच रहे हों, आपको समय लेना चाहिए।

अपनी खर्च करने की आदत पर गौर करने की जरूरत है। अगर आपको फिजूलखर्ची करने की इच्छा हो, तो पहले इस सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं। शुक्र वक्री के दौरान सचेत रहने से बाद के पछतावे से बचा सकता है।

अगर इस दौरान कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाए, तो घबराएं नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधानों पर विचार करना चाहिए। यह समय बिलों, उधार और इनकम पर पुनर्विचार करने के लिए सबसे सुनहरा मौका है। मजेदार बात यह है कि शुक्र वक्री बकाया राशि वसूलने के लिए सबसे सही समय माना जाता है।

शुक्र वक्री के उपाय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र से जुड़े उपाय करने से वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। यह उपाय करते समय मन को शांत और शुद्धता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। शुक्र देव का ध्यान करने से जीवन में सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। शुक्र मंत्र का जाप जीवन में बेहतर परिणाम देने में मदद करता है।