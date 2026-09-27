केतु का आश्लेषा नक्षत्र में गोचर, आर्थिक तंगी से बचना है तो तुरंत छोड़ दें ये आदतें, वरना भुगतेंगे बुरे परिणाम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। 25 नवंबर 2026 को दोपहर 04 बजकर 34 मिनट पर केतु आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि केतु के नक्षत्र परिवर्तन से लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं।

इस गोचर के दौरान आर्थिक नुकसान और पेशेवर जीवन में अस्थिरता से बचने के लिए कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन वर्जित कार्यों को करने से जीवन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि केतु के नक्षत्र गोचर के दौरान कौन-से काम नहीं करने चाहिए।