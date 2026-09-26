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Surya Gochar 2026: सूर्य का हस्त नक्षत्र में गोचर, वृषभ समेत इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन की होगी वर्षा

By Digital Desk Edited By: Anuradha Gupta
Published: Sat, 26 Sep 2026 08:02 PM (IST)

सूर्यदेव 27 सितंबर 2026 को हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों के लिए धन और करियर में बेहतरीन अवसर आएंगे।

सूर्य का नक्षत्र पर्वितन । (Picture Credit- AI Generated)

सूर्य का नक्षत्र पर्वितन । (Picture Credit- AI Generated)

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 27 सितंबर 2026 को सूर्यदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे कन्या राशि में ही विराजमान रहकर हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं। यह नक्षत्र हुनर, बुद्धि, चीजों को सही तरीके से सजाने और मन के विचारों को जमीन पर उतारने से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा राशि के अनुसार देखें तो यह बदलाव मुख्य रूप से वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए काम-काज और पैसों से जुड़े मामलों में बहुत बेहतरीन समय लेकर आ सकता है।

वृषभ राशि:

सूर्यदेव आपके पांचवें भाव (शिक्षा, बुद्धि और संतान का क्षेत्र) में प्रभाव दिखाएंगे। इससे पढ़ाई, नए विचारों, बच्चों, निवेश और सही फैसले लेने पर ध्यान बढ़ेगा। पढ़ने वाले जातकों का मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। नौकरीपेशा लोगों के विचारों की तारीफ होगी। जो लोग पढ़ाने, मीडिया या व्यवस्था संभालने के काम से जुड़े हैं, उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। सोच-समझकर किए गए निवेश में फायदा मिल सकता है।

उपाय: आप हर सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

मिथुन राशि:

सूर्यदेव आपके चौथे भाव (घर, परिवार, जमीन और गाड़ी का क्षेत्र) में गोचर करेंगे। जमीन-जायदाद से जुड़े रुके हुए काम अब आगे बढ़ने लगेंगे। प्रॉपर्टी, पढ़ाई, प्रशासन और घर से जुड़ा काम करने वाले लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। घर को संवारने या नई गाड़ी खरीदने का विचार बन सकता है। करियर में मजबूती और परिवार के मामलों के लिए यह समय बहुत अच्छा है।

उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह राशि:

सूर्यदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह बदलाव आपके लिए बहुत खास रहेगा। वे आपके दूसरे भाव (धन, बचत, परिवार और वाणी का क्षेत्र) में आ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान कमाई बढ़ाने और पैसों की सुरक्षा मजबूत करने पर रहेगा। काम से जुड़ी बातचीत बहुत काम आएगी। दफ्तर या काम की जगह पर आपकी बातों का असर बढ़ेगा। नियम से की गई बचत इस समय में बहुत काम आएगी।

उपाय: आप सूर्यदेव को थोड़ा लाल चंदन मिलाकर जल अर्पित करें।

कन्या राशि:

सूर्यदेव आपके प्रथम भाव (व्यक्तित्व और स्वभाव का क्षेत्र) में आ रहे हैं, जिससे आप पर इसका सबसे ज्यादा और अच्छा असर दिखेगा। आपका आत्मविश्वास, काम में पहचान और सही फैसले लेने की ताकत बढ़ेगी। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी या किसी बड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों की साख बढ़ेगी और नए संपर्क बनेंगे। अपनी क्षमता दिखाने का यह बेहतरीन समय है।

उपाय: आप रोज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य दें।

मकर राशि:

सूर्यदेव आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म और ऊंची शिक्षा का क्षेत्र) में आ रहे हैं। आपको अपने वरिष्ठों, गुरुओं या अनुभवी लोगों का पूरा साथ मिलेगा। काम के सिलसिले में ट्रेनिंग, ऊंची पढ़ाई और यात्राएं तरक्की के नए रास्ते खोल सकती हैं। काफी समय से अटका हुआ कोई फैसला अब साफ हो जाएगा। ज्ञान बढ़ाने और आगे के बड़े लक्ष्य तय करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है।

उपाय: अपने पिता, गुरुओं और बड़ों का सम्मान करें और रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएं।

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अंकज्योतिष विशेषज्ञ: भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com

 