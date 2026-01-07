Language
    Shattila Ekadashi 2026 Daan: षटतिला एकादशी पर राशि अनुसार दान करें ये खास चीज, दूर होगी दरिद्रता और मिलेगी सुख-समृद्धि

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:30 AM (IST)

    ज्योतिषियों की मानें तो षटतिला एकादशी (Shattila Ekadashi 2026 Daan) पर एक साथ कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इसके साथ ही दुर्लभ शिववास योग का भी संयोग है ...और पढ़ें

    Shattila Ekadashi 2026 Daan: षटतिला एकादशी का धार्मिक महत्व 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है। यह पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है।

    धार्मिक मत है कि षटतिला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में मृत्यु उपरांत उच्च लोक में स्थान मिलता है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो षटतिला एकादशी तिथि पर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं, पूजा के बाद इन चीजों का दान करें।

    राशि अनुसार दान

    • मेष राशि के जातक षटतिला एकादशी के दिन मूंगफली, गुड़, चिक्की और लाल कंबल का दान करें।
    • वृषभ राशि के जातक षटतिला एकादशी तिथि पर पूजा के बाद सफेद तिल, चावल और आटा का दान करें।
    • मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए साबुत मूंग और हरी सब्जियों का दान करें।
    • कर्क राशि के जातक विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए षटतिला एकादशी के दिन सफेद तिल का दान करें।
    • सिंह राशि के जातक विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि के दिन मूंगफली और गुड़ का दान करें।
    • कन्या राशि के जातक श्रीहरि विष्णु की कृपा पाने के लिए षटतिला एकादशी के दिन हरी साड़ी का दान करें।
    • तुला राशि के जातक षटतिला एकादशी तिथि पर चूड़ा, दही, चीनी और सफेद तिल के लड्डू का दान करें।
    • वृश्चिक राशि के जातक एकादशी के दिन पूजा के बाद शहद, गुड़ और लाल रंग के फल का दान करें।
    • धनु राशि के जातक लक्ष्मी मां की कृपा पाने के लिए मकई, बेसन, सरसों आदि चीजों का दान करें।
    • मकर राशि के जातक शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन काले कंबल का दान करें।
    • कुंभ राशि के जातक षटतिला एकादशी तिथि पर काले तिल और चमड़े के जूते- चप्पल का दान करें।
    • मीन राशि के जातक षटतिला एकादशी के दिन बेसन के लड्डू और पीले रंग के कपड़े का दान करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।