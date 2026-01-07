Shattila Ekadashi 2026 Daan: षटतिला एकादशी पर राशि अनुसार दान करें ये खास चीज, दूर होगी दरिद्रता और मिलेगी सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को षटतिला एकादशी है। यह पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है।

धार्मिक मत है कि षटतिला एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में मृत्यु उपरांत उच्च लोक में स्थान मिलता है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो षटतिला एकादशी तिथि पर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं, पूजा के बाद इन चीजों का दान करें।