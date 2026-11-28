जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल कोटड़ा क्षेत्र में घर के आंगन में अवैध हथियार बनाने का मामला सामने आया है।

कोटड़ा (ग्रामीण) थाना पुलिस ने गुरुवार देर शाम वेराकातरा गांव में एक मकान पर दबिश देकर टोपीदार बंदूकें बनाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौके से चार एकनाली टोपीदार बंदूकें और हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री व उपकरण जब्त किए गए।