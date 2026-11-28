डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के अलकापुरी गांव में शुक्रवार रात वनकर्मियों ने नाली में फंसे हाथी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान 17 हाथियों का दल आसपास था।

दल का नेतृत्व कर रहे कबरा हाथी ने रेस्क्यू के दौरान वनकर्मियों पर हमला नहीं किया। उसने एक्सीवेटर को घटनास्थल तक आने दिया और अन्य हाथियों को नन्हे हाथी के पास नहीं जाने दिया।

19 लोगों की ले चुका है जान

कबरा पिछले छह माह में 19 लोगों की जान ले चुका है। 18 नवंबर को उसे ट्रैंक्विलाइज कर कालर आइडी लगाया गया था।हाथियों का दल शुक्रवार शाम करीब पांच बजे करमकटरा जंगल से उपका, खुटनपारा और महेशपुर की ओर बढ़ा।