जागरण संवाददाता, उदयपुर। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में सलूंबर रोड स्थित लवकुश पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से बाइक घुस गई।

हादसे में बाइक सवार तीन चचेरे भाइयों की मौत हो गई। तीनों केसरियावद गांव से किसी पारिवारिक काम से धरियावद जा रहे थे। हादसा रात करीब नौ बजे हुआ।

धरियावद थानाधिकारी हजारीलाल के अनुसार हादसे में केसरियावद के खजूर फला निवासी कचरू मीणा (30) पुत्र धूलिया मीणा और केशूलाल (23) पुत्र नागजी मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल भेरूलाल (19) पुत्र नया मीणा को उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया।