जागरण संवाददाता, उदयपुर। बेटी की शादी की खुशियों के बीच एक पिता की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया। बेटी की बिंदोरी में पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहे पिता को अचानक सीने में दर्द हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ गई।

परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। परिवार ने बेटी की शादी की रस्में पूरी करने के लिए पिता की मौत की खबर पत्नी और बेटी से छिपाई। शव अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाकर रात में ही बेटी के फेरे करवा दिए गए। बेटी की विदाई के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया गया।

यह भावुक कर देने वाला मामला ऋषभदेव उपखंड क्षेत्र के पटियार (भूधर) गांव का है। जानकारी के अनुसार, शंकरलाल मेघवाल (51) अहमदाबाद में एक निजी कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करते थे। उनके तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी प्रियंका (26) की शादी 21 नवंबर को तय थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और 20 नवंबर की देर रात बिंदोरी निकाली जा रही थी।

बिंदोरी में डांस करते समय उठा सीने में दर्द रिटायर्ड शिक्षक नारायणलाल मेघवाल के अनुसार, बेटी की शादी की खुशियों में शंकरलाल भी जमकर डांस कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा और तबीयत बिगड़ गई। उनके बेटे दिलीप मेघवाल (24) और उमेश मेघवाल (22) परिजनों के साथ उन्हें कार से ऋषभदेव अस्पताल लेकर पहुंचे।