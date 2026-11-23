डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति में चुनाव नतीजों के बाद एक बेहद अजीब मामला सामने आया है।

यहां चुनाव के नतीजे आने के बाद न तो जीत का जश्न मना और न ही हार का सन्नाटा पसरा, बल्कि नतीजे आने के कुछ ही घंटों बाद एक गाड़ी आई और गांव गलियों में लगी करीब 50 स्ट्रीट लाइटें उखाड़कर ले गई।

हार के कुछ घंटे बाद ही छाया अंधेरा ये मामला टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 का है। यहां दीवाली से ठीक पहले करीब 50 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थीं, जिससे लंबे समय से अंधेरे में डूबी गलियां और छोटी बस्तियां पहली बार रोशन हुई थीं।

शुक्रवार शाम को आए चुनाव नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका शर्मा का कांग्रेस के धन्ना लाल के हाथों 751 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका निवाई से बीजेपी विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी हैं। आरोप है कि हार की खबर आते ही कुछ ही घंटों के भीतर इन लाइटों को हटवा दिया गया। विधायक का तर्क-बिजली का बिल कौन देगा? बीजेपी विधायक रामसहाय वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने इस मुद्दे को हल्के में लेते हुए अजीब तर्क दिया। विधायक ने सवाल पूछा कि बिजली का बिल कौन भरेगा? उन्होंने कहा, 'चुनाव से पहले ग्रामीणों ने सरपंच पद के उम्मीदवारों से लाइटें लगवाने की मांग की थी। उम्मीदवारों ने ऐसा किया भी।' विधायक ने आगे कहा, 'सवाल यह था कि बिजली का बिल कौन देगा? हमें उम्मीद थी कि बीजेपी का सरपंच चुना जाएगा, लेकिन कांग्रेस का सरपंच चुना गया, इसलिए लाइटें हटा दी गईं।' उन्होंने आगे कहा, 'स्थानीय लोग मुझे बदनाम करने के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। मेरे PA की पत्नी ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। लाइटें हटाने के मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मुझ पर और मेरे PA पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।'