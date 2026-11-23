राजस्थान: 'चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात', पंचायत चुनाव में हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने हटवाई 50 स्ट्रीट लाइटें
राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत चुनाव नतीजों के बाद एक अजीब मामला सामने आया है, जहां हारने वाली बीजेपी उम्मीदवार ने कथित तौर पर 50 स्ट्रीट लाइटें हटवा दीं।
HighLights
चुनाव हारने के बाद 50 स्ट्रीट लाइटें हटाई गईं।
विधायक ने बिजली बिल भुगतान को लेकर तर्क दिया।
ग्रामीणों ने इसे मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति में चुनाव नतीजों के बाद एक बेहद अजीब मामला सामने आया है।
यहां चुनाव के नतीजे आने के बाद न तो जीत का जश्न मना और न ही हार का सन्नाटा पसरा, बल्कि नतीजे आने के कुछ ही घंटों बाद एक गाड़ी आई और गांव गलियों में लगी करीब 50 स्ट्रीट लाइटें उखाड़कर ले गई।
हार के कुछ घंटे बाद ही छाया अंधेरा
ये मामला टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 का है। यहां दीवाली से ठीक पहले करीब 50 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थीं, जिससे लंबे समय से अंधेरे में डूबी गलियां और छोटी बस्तियां पहली बार रोशन हुई थीं।
शुक्रवार शाम को आए चुनाव नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका शर्मा का कांग्रेस के धन्ना लाल के हाथों 751 वोटों से हार का सामना करना पड़ा।
प्रियंका निवाई से बीजेपी विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी हैं। आरोप है कि हार की खबर आते ही कुछ ही घंटों के भीतर इन लाइटों को हटवा दिया गया।
विधायक का तर्क-बिजली का बिल कौन देगा?
बीजेपी विधायक रामसहाय वर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने इस मुद्दे को हल्के में लेते हुए अजीब तर्क दिया। विधायक ने सवाल पूछा कि बिजली का बिल कौन भरेगा?
उन्होंने कहा, 'चुनाव से पहले ग्रामीणों ने सरपंच पद के उम्मीदवारों से लाइटें लगवाने की मांग की थी। उम्मीदवारों ने ऐसा किया भी।'
विधायक ने आगे कहा, 'सवाल यह था कि बिजली का बिल कौन देगा? हमें उम्मीद थी कि बीजेपी का सरपंच चुना जाएगा, लेकिन कांग्रेस का सरपंच चुना गया, इसलिए लाइटें हटा दी गईं।'
उन्होंने आगे कहा, 'स्थानीय लोग मुझे बदनाम करने के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। मेरे PA की पत्नी ने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था। लाइटें हटाने के मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मुझ पर और मेरे PA पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।'
'चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात'
वार्ड पंच काजोड़ प्रजापत ने आरोप लगाया कि ये लाइटें मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाई गई थीं और जब नतीजा उम्मीदवार के खिलाफ गया, तो उन्हें हटा लिया गया।
प्रजापत ने कहा, 'लोगों को अंधेरे से कुछ राहत तो मिली, लेकिन यह मामला बिल्कुल उस कहावत जैसा साबित हुआ - चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात।'
बिजली विभाग की कार्रवाई पर फूटा लोगों का गुस्सा
ग्रामीणों के मुताबिक शुक्रवार शाम को बिजली विभाग की एक टीम गाड़ी लेकर पहुंची और लाइटें उतारने लगी। विरोध करने पर टीम ने इन्हें अवैध बताया।
इस जवाब से ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब ये लाइटें लगाई जा रही थीं तब विभाग कहां था और ठीक चुनाव हारने के बाद ही ये अवैध कैसे हो गईं?
उन्होंने यह भी सवाल किया कि किसके आदेश पर ये लाइटें हटाई गईं, और बताया कि ऐसी ही लाइटें कई अन्य जगहों पर भी लगी हुई हैं।
वहीं, पीपलू बिजली निगम के सहायक अभियंता (AEN) गोवर्धन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा, 'जिन जगहों पर लाइटें अवैध रूप से लगाई गई हैं, उन्हें हटाने के लिए विभाग की गाड़ी भेजी जाएगी।'
वार्ड नंबर 2 के लिए, यह पूरी घटना एक कड़वे मजाक में बदल गई है। उम्मीदवार चुनाव हार गया, और इसके साथ ही गांव को मिली स्ट्रीटलाइट की सुविधा भी छिन गई।
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