जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा के मुकाबले पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों स्तरों पर अधिक सीटें जीतकर बढ़त दर्ज की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के शुक्रवार शाम तक के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 3,701 पंचायत समिति और 599 जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के खाते में क्रमशः 2,181 और 301 सीटें आईं।

पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत

पंचायत समिति चुनाव में 37 जिलों में से 33 में कांग्रेस की सीटें भाजपा से अधिक रहीं। भाजपा अजमेर, बालोतरा, सलूंबर और उदयपुर में आगे रही। जिला परिषद चुनाव में 24 जिलों में कांग्रेस और छह जिलों में भाजपा अधिक सीटों पर आगे रही।

जयपुर में कांग्रेस ने 216 पंचायत समिति सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 87 सीटें मिलीं। जोधपुर में कांग्रेस 195 और भाजपा 81 सीटों पर विजयी रही। सीकर में कांग्रेस ने 179 और भाजपा ने 87 सीटें हासिल कीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस को 46, भाजपा को 32 और निर्दलीयों को 76 सीटें मिलीं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में भी कांग्रेस ने 25 और भाजपा ने 14 सीटें जीतीं, जबकि 41 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे।

उदयपुर और सलूंबर में भाजपा आगे उदयपुर में भाजपा ने 146 और कांग्रेस ने 137 पंचायत समिति सीटें जीतीं। सलूंबर में भाजपा 38 और कांग्रेस 32 सीटों पर विजयी रही। जिला परिषद चुनाव में भी उदयपुर उन छह जिलों में शामिल रहा, जहां भाजपा आगे रही।

नेताओं के परिवारों में भी अलग-अलग नतीजे सीकर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी और उनके दोनों बेटे चुनाव हार गए। वहीं चूरू में भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और पुत्रवधू कनिका सिंह जिला परिषद चुनाव जीत गए।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नतीजों को ग्रामीण मतदाताओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं का सरकार की उपेक्षा तथा अधूरे वादों के खिलाफ संदेश बताया। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पार्टी के प्रदर्शन को अपेक्षा से कम बताते हुए कमियों की समीक्षा कर सुधार की बात कही।