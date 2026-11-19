जागरण संवाददाता, उदयपुर । राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे लंबे विवाद में पूर्व राजपरिवार के पक्ष में फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपीलें खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत के फैसले को कायम रखा।

हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से अपील में उठाए गए कुछ आधार अधीनस्थ अदालत में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे। अतिरिक्त दस्तावेज देरी से पेश करने पर अदालत ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसे राजस्व रिकार्ड अपने आप में मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। केवल सरकारी नाम दर्ज होने से निजी संपत्ति स्वतः सरकारी भूमि नहीं हो जाती।

विवादित संपत्ति करीब 120 बीघा और 14 बिस्वा भूमि से जुड़ी है। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1972-73 में शुरू हुई थी और बाद में राजस्व रिकार्ड में जेडीए का नाम दर्ज हुआ। शेष 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि के मालिकाना हक को लेकर विवाद बना हुआ था।