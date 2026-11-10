कोटा में सेना के ट्रक को गैस सिलिंडर से भरे ट्रेलर ने मारी टक्कर, जवान की मौत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर सेना के ट्रक को पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में सेना के एक जवान की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया।

हादसा सोमवार दोपहर दो बजे हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर सुल्तानपुरा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि ट्रेलर में गैस के खाली सिलिंडर रखे हुए थे। टक्कर के बाद सिलेंडर सड़क पर फैल गए, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से हटाया।