उदयपुर: गलत इंजेक्शन से CA छात्रा की मौत, भीलवाड़ा में मेडिकल स्टोर पर आगजनी

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में बुखार की दवा लेने गई 17 वर्षीय सीए छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शनिवार को जमकर हंगामा हुआ।

गुस्साए परिजनों और मोहल्लेवासियों ने मेडिकल स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया और शटर पर आग लगा दी। लोगों ने दुकान पर पत्थर भी फेंके। पुलिस ने मेडिकल स्टोर सीज कर दिया है, जबकि संचालक फरार बताया जा रहा है।

गलत इंजेक्शन की वजह से मौत

परिजनों के अनुसार प्राची मेहता को 11 नवंबर को हल्का बुखार था। वे सुभाष नगर डिस्पेंसरी के सामने स्थित लव-कुश मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचे थे।

आरोप है कि संचालक रामप्रसाद ने दवा के बजाय इंजेक्शन लगाया। इसके बाद प्राची की तबीयत बिगड़ गई। पैर में सूजन और फफोले होने के बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उदयपुर रेफर किया गया। शुक्रवार शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।