मामा-भांजे के रिश्ते और आस्था की अनूठी कहानी: भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर आकार ले रहा बिहार का पहला छठ माता मंदिर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Chhath Mata Temple Budhanath Ghat Bihar: लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा और मामा-भांजे के रिश्ते की आत्मीयता को जोड़ती एक बेहद अनूठी और भावुक कहानी भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर साकार हो रही है। यहां गंगा किनारे भागलपुर का पहला 'छठ माता मंदिर' बन रहा है।

इस मंदिर की नींव किसी सामान्य धार्मिक आयोजन की इच्छा से नहीं, बल्कि परिवार में संतान सुख की कामना और वर्षों बाद पूरी हुई एक विशेष मनौती से जुड़ी है। मंदिर निर्माण के पीछे का यह इतिहास आस्था, अटूट विश्वास और पारिवारिक स्नेह की एक बेमिसाल कहानी पेश करता है।

शादी के सालों बाद भांजे के घर गूंजी किलकारी बूढ़ानाथ के निवासी, पूर्व वार्ड पार्षद (वार्ड संख्या 18) और अधिवक्ता दिनेश सिंह के भांजे गौरव सिंह (आदमपुर निवासी) की शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं थी, जिससे पूरा परिवार बेहद चिंतित रहता था। इसी दौरान ममता और आस्था से भरे मामा दिनेश सिंह ने छठी मइया से मन्नत मांगी थी कि यदि उनके भांजे को संतान सुख प्राप्त होता है, तो वे गंगा किनारे माता का भव्य मंदिर बनवाएंगे।

तो मामा ने उठाया मंदिर का बीड़ा छठी मइया की कृपा से परिवार की यह प्रार्थना साल 2018 में पूरी हुई, जब गौरव सिंह के घर एक साथ जुड़वा बच्चों (बेटा और बेटी) के रूप में खुशियां आईं। इस चमत्कारिक और सुखद अहसास के बाद से ही दिनेश सिंह के मन में मन्नत पूरी करने और मंदिर निर्माण का संकल्प साकार करने की तीव्र इच्छा बनी रही।

गंगा किनारे 35 फीट ऊंचा आकार ले रहा आस्था का धाम मनौती पूरी होने के करीब आठ वर्ष बाद, वर्ष 2026 में दिनेश सिंह ने बूढ़ानाथ घाट पर मंदिर निर्माण का कार्य भूमि पूजन के साथ शुरू कराया। लगभग 600 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में बन रहा यह मंदिर करीब 35 फीट ऊंचा होगा, जिसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है।

जयपुर से आ रही प्रतिमा इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित होने वाली छठ माता की दिव्य संगमरमर की प्रतिमा होगी। जयपुर (राजस्थान) में विशेष रूप से तैयार कराई जा रही इस प्रतिमा में छठ माता की गोद में बच्चों को दर्शाया गया है, जो इस मंदिर के निर्माण के पीछे की पूरी कहानी और संतान सुख की मनौती को प्रतीकात्मक रूप से बयां करेगी। यह प्रतिमा इसी महीने (नवंबर 2026) के अंत तक भागलपुर पहुंच जाएगी।

चैती छठ 2027 से पहले श्रद्धालुओं को समर्पित होगा मंदिर दिनेश सिंह ने बताया कि मंदिर निर्माण का पूरा आर्थिक खर्च (अनुमानित 10 लाख रुपये) वे स्वयं अपनी निजी जमा-पूंजी से उठा रहे हैं। इसके साथ ही बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के महंत शिवनारायण गिरि, मंदिर प्रबंधक वाल्मीकि सिंह, बूढ़ानाथ गंगा घाट बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुकेश यादव, अधिवक्ता अजय सिंह, संतोष सिंह, दीपक श्रीवास्तव, जयंत सिंह और गौतम साह सहित कई स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस पुनीत कार्य को समय पर पूरा करने में बढ़-चढ़कर सहयोग कर रहे हैं।