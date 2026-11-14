ड‍िज‍िटल डेस्‍क, भागलपुर। Chhath Mahaparv Rituals Philosophy Sun Worship Significance : छठ महापर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन संस्कृति, परंपरा, प्रकृति के प्रति सम्मान और पारिवारिक प्रेम का अद्भुत संगम है। यह एक ऐसा अद्वितीय पर्व है, जिसमें आस्था केवल मंदिरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि नदियों, तालाबों, जल, वायु, धरती और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना के रूप में साकार होती है।

दैवज्ञ ज्योतिषाचार्य एवं तांत्रिक क्रियायोगी स्मार्त परमहंस आचार्य पंकज अथर्व के अनुसार, चार दिनों तक चलने वाला यह पवित्र पर्व हमें जीवन में संयम, पवित्रता, अनुशासन और कृतज्ञता का गहरा महत्व समझाता है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का जीवन दर्शन छठ महापर्व की सबसे सुंदर और अनूठी परंपरा है डूबते और उगते—दोनों सूर्य को अर्घ्य देना। यह परंपरा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन सिखाती है कि सुख हो या कठिन समय, हमें हर परिस्थिति में प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।

डूबते सूर्य को अर्घ्य देना यह सिखाता है कि जीवन में किसी के कठिन या ढलते समय को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वहीं उगते सूर्य की उपासना नई आशा, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

छठी मइया की महिमा, सादगी और बिना आडंबर की साधना छठी मइया को संतान की रक्षा करने वाली देवी और प्रकृति की आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। लोकमान्यता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने पर परिवार में सुख-शांति, संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बाहरी दिखावे या महंगे कर्मकांड की कोई जगह नहीं है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता, नियमों का कड़ाई से पालन और भगवान सूर्य तथा छठी मइया के प्रति सच्ची श्रद्धा। यह व्रत सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सादगी, सेवा, विश्वास और सत्कर्मों से होकर ही जाता है।

चार दिनों तक चलने वाली पवित्र साधना के नियम पहला दिन – नहाय-खाय (चतुर्थी): इस दिन व्रती घर और रसोई की विशेष साफ-सफाई करते हैं। पवित्र स्नान के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। लौकी (कद्दू) की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल का भोजन इस दिन की प्रमुख परंपरा है।

दूसरा दिन – खरना (पंचमी): इस दिन व्रती दिनभर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का महाप्रसाद तैयार किया जाता है। छठी मइया को भोग लगाने के बाद व्रती एकांत में प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसके साथ ही लगभग 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत होती है।

तीसरा दिन – संध्या अर्घ्य (षष्ठी): यह छठ पर्व का सबसे भावुक और मनमोहक दृश्य होता है। घरों में ठेकुआ, चावल के लड्डू और मौसमी फल तैयार किए जाते हैं। बांस के सूप और टोकरी में पूजा सामग्री सजाकर व्रती परिवार के साथ घाट पहुंचते हैं तथा डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के कल्याण की कामना करते हैं।

चौथा दिन – उषा अर्घ्य (सप्तमी): भोर में सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु घाट पर पहुंच जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रती पारण करके अपना कठिन व्रत पूर्ण करते हैं। संतान सुख, स्वास्थ्य और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य उपासना का महत्व छठ महापर्व में माताएं विशेष रूप से अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं, वहीं कई परिवारों में संतान प्राप्ति की कामना से भी यह अनुष्ठान किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का प्रकाश शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है और हमारी जैविक दिनचर्या को संतुलित रखने में सहायक होता है। हालांकि, 36 घंटे का निर्जला उपवास अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।

भारतीय ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, आत्मविश्वास, नेतृत्व, तेज और जीवन ऊर्जा का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर या नीच राशि में स्थित हो, उनके लिए श्रद्धापूर्वक सूर्य उपासना और प्रतिदिन प्रातःकाल अर्घ्य देना पारंपरिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है।

आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रमुख मंत्र और स्तोत्र पाठ छठ महापर्व के अवसर पर सूर्य और आदिशक्ति की उपासना के साथ निम्नलिखित स्तोत्रों और मंत्रों का पाठ मानसिक शक्ति व आत्मबल प्रदान करता है: आदित्य हृदय स्तोत्र: महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्रीराम को युद्ध के समय इसका उपदेश दिया था। यह स्तोत्र सूर्य देव की महिमा, आत्मबल और साहस का संचार करता है। देवी सूक्त एवं देवी अथर्वशीर्ष: आदिशक्ति की महिमा और उनके व्यापक स्वरूप का दर्शन कराने वाले ये पाठ मानसिक चेतना को जागृत करते हैं। सूर्य देव के नामों का स्मरण: सूर्य देव के द्वादश (12) नाम, 108 या 1008 नामों का पाठ आत्मिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है। अर्घ्य मंत्र: सूर्य देव को जल अर्पित करते समय “ॐ सूर्याय नमः” तथा “ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्याय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश छठ महापर्व में बांस के सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग हमारी पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को दर्शाता है। घाटों और रास्तों की सामूहिक सफाई स्वच्छता का बड़ा संदेश देती है। इस पर्व की एक अनमोल विशेषता सामाजिक समरसता भी है—छठ घाट पर जाति, वर्ग और ऊंच-नीच का हर भेद मिट जाता है और सभी लोग एक साथ खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं।

छठ महापर्व (चार दिवसीय साधना एवं अनुष्ठान) दिन एवं तिथि अनुष्ठान का नाम मुख्य विधि एवं पारंपरिक प्रसाद आध्यात्मिक व व्यावहारिक संदेश पहला दिन (चतुर्थी) नहाय-खाय घर-रसोई की विशेष सफाई, पवित्र स्नान तथा लौकी की सब्जी, अरवा चावल व चने की दाल का सात्विक भोजन। तन और मन की शुद्धि के साथ कठिन व्रत का संकल्प लेना। दूसरा दिन (पंचमी) खरना दिनभर उपवास के बाद शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर (रसियाव) व रोटी का भोग और प्रसाद ग्रहण। इंद्रियों पर नियंत्रण और 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत। तीसरा दिन (षष्ठी) संध्या अर्घ्य बांस के सूप-टोकरी में ठेकुआ व मौसमी फल सजाकर घाट पर अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को अर्घ्य देना। जीवन के कठिन या ढलते समय का भी सम्मान करना और कृतज्ञ रहना। चौथा दिन (सप्तमी) उषा अर्घ्य व पारण सूर्योदय से पूर्व घाट पहुंचकर उदीयमान (उगते) सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना और पारण के साथ व्रत पूर्ण करना। नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मक संकल्प के साथ जीवन में आगे छठ को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की मुहिम छठ महापर्व की सांस्कृतिक महत्ता, प्रकृति वंदन और सामाजिक समरसता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सनातन रक्षा वाहिनी (SRV)–संकल्प सारथी द्वारा निरंतर लोकतांत्रिक प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन के मुख्य संयोजक एवं नेतृत्वकर्ता आचार्य पंकज अथर्व के नेतृत्व में 17 दिसंबर 2022, 17 दिसंबर 2023 तथा 17 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर छठ महापर्व को राष्ट्रीय महापर्व घोषित करने और इसे यूनेस्को (UNESCO) की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की मांग उठाई गई थी।