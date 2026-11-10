अंगराज कर्ण की स्मृति संजोए है कर्णगढ़; भागलपुर में मिले महाभारत काल के अवशेष, फ्रांसिस गजेटियर और ASI रिपोर्ट में प्रमाण

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Karangarh Champanagar Anga Kingdom History: बिहार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित अंग प्रदेश की पावन धरती केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातात्विक शोध के लिहाज से भी अत्यंत गौरवशाली रही है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण को दुर्योधन द्वारा अंग देश का राजा बनाए जाने के बाद वे 'अंगराज' के रूप में विख्यात हुए।

ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, 16 महाजनपदों में शामिल प्राचीन अंग महाजनपद की राजधानी 'चंपा' थी, जिसका सीधा संबंध वर्तमान भागलपुर के नाथनगर-चंपानगर क्षेत्र से स्थापित किया जाता है। यही कारण है कि भागलपुर के इस अंचल में आज भी कर्णगढ़ और कर्णचौरा जैसे नाम दानवीर कर्ण की स्मृतियों को जीवंत बनाए हुए हैं। यह सिर्फ जनश्रुति या लोकमान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन के गर्भ से मिले पुरातात्विक अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहां हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध नगरीय सभ्यता मौजूद थी।

बुकानन के गजेटियर में दर्ज है कर्णगढ़ के पठार और खाई का ब्योरा नाथनगर के चंपानगर क्षेत्र में स्थित कर्णगढ़ एक विशाल प्राचीन टीले और ऊंचे समतल भूभाग के रूप में अवस्थित है। ब्रिटिश काल के विख्यात सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन द्वारा तैयार किए गए पुराने जिला गजेटियर में कर्णगढ़ के पठार का विस्तृत सर्वेक्षण मिलता है। गजेटियर में दर्ज विवरण के अनुसार, यहां एक ऊंचा सुरक्षित भूभाग, सुदृढ़ चारदीवारीनुमा संरचना और सुरक्षा की दृष्टि से खोदी गई गहरी खाई जैसी बनावट स्पष्ट नजर आती है।

कर्णगढ़ व चंपा: पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य एक नजर में स्थान: नाथनगर-चंपानगर क्षेत्र, भागलपुर (प्राचीन अंग महाजनपद का क्षेत्र)

पुरातात्विक काल: छठी शताब्दी ईसा पूर्व (महाजनपद काल) से लेकर शुंग-कुषाण काल तक

प्रमुख पुरावशेष: उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड (NBPW) एवं धूसर मृदभांड (नगरीकरण के पुख्ता प्रमाण) शुंग-कुषाण कालीन ईंटों से निर्मित रक्षा प्राचीर (दुर्गीकरण) टेराकोटा मनौती स्तूप, विशिष्ट मनके, धातुमल और विविध पात्र

ऐतिहासिक व साहित्यिक संदर्भ: फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन का जिला गजेटियर सर्वेक्षण (पठार व सुरक्षा खाई का वर्णन) बौद्ध ग्रंथ 'अंगुत्तर निकाय' एवं जैन ग्रंथ 'भगवती सूत्र' में चंपा नगरी का उल्लेख

संसदीय पहल: 3 मार्च 2015 को लोकसभा में तत्कालीन सांसद अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उत्खनन व संरक्षण का मुद्दा उठाया गया कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसे प्राचीन चंपा नगरी के दुर्गीकृत केंद्र का संभावित स्थल माना है। यद्यपि कर्णगढ़ को ही चंपा की मूल राजधानी का मुख्य दुर्ग मानने को लेकर विद्वानों में मत-मतांतर रहे हैं, किंतु इसके प्राचीन राजनीतिक व सामरिक केंद्र होने पर कोई संशय नहीं है।

2600 साल पुराने अवशेष, एनबीपीडब्ल्यू और शुंग-कुषाण प्राचीर के मिले साक्ष्य कर्णगढ़ के पुरातात्विक महत्व को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की आधिकारिक रिपोर्टों से पुख्ता मजबूती मिलती है। एएसआई की 1961-62 की वार्षिक रिपोर्ट में नाथनगर के कर्णगढ़ टीले का विशेष उल्लेख है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के पुरातत्वविद् प्रो. सचिदानंद सहाय ने यहां से उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड (एनबीपीडब्ल्यू) और धूसर मृदभांड प्राप्त किए थे। पुरातत्व विज्ञान में एनबीपीडब्ल्यू को प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण और महाजनपद काल के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य माना जाता है।

इसके अलावा, 1960-70 के दशक में पटना विश्वविद्यालय के प्रख्यात इतिहासकार प्रो. बीपी सिन्हा के निर्देशन में यहां व्यापक उत्खनन हुआ था, जिसका अध्ययन बाद में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने भी किया।

इन खुदाइयों में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सांस्कृतिक अवशेष, शुंग एवं कुषाण काल की पक्की ईंटों से बनी विशाल प्राचीर, टेराकोटा से बने मनौती स्तूप, कीमती पत्थरों के मनके, धातुमल (मेटल स्लैग) और कई प्रकार के दुर्लभ मृदपात्र मिले। ये अवशेष निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि यहां ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक सदियों तक एक संगठित नगरीय बसावट सक्रिय थी।

संसद तक गूंजी थी कर्णगढ़ के संरक्षण और उत्खनन की मांग कर्णगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का सवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंच चुका है। 3 मार्च 2015 को लोकसभा में भागलपुर के तत्कालीन सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कर्णगढ़ किले के वैज्ञानिक उत्खनन, संरक्षण और रखरखाव का मामला प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने इसे दानवीर कर्ण की स्मृतियों से जुड़ी राष्ट्रीय धरोहर बताते हुए केंद्रीय संरक्षण की मांग की थी।

हाल के वर्षों में एएसआई के पटना अंचल की टीम द्वारा भी कर्णगढ़ क्षेत्र में पुरातात्विक पड़ताल किए जाने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे जाने की बात सामने आई है। बौद्ध-जैन ग्रंथों में चंपा का उल्लेख, वैज्ञानिक उत्खनन की जरूरत बौद्ध ग्रंथ 'अंगुत्तर निकाय' और जैन ग्रंथ 'भगवती सूत्र' में अंग महाजनपद और उसकी समृद्ध राजधानी चंपा का विषद वर्णन मिलता है। गंगा और चंपा नदी के संगम पर स्थित यह क्षेत्र जलमार्ग से होने वाले व्यापार का बड़ा केंद्र था। स्थानीय स्तर पर कर्णगढ़ के साथ-साथ 'कर्णचौरा' का नाम भी लोकमानस में रचा-बसा है। हालांकि, पुरातात्विक दस्तावेजों में कर्णचौरा नाम से किसी पृथक महाभारतकालीन स्थल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।