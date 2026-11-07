चित्तौड़गढ़: टैंकर से टकराकर गड्ढे में काम कर रहे मजदूरों पर पलटी कार, तीन की मौत और 10 घायल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नेशनल हाईवे-27 पर बन रहे एक ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार पानी के टैंकर से टकराकर 15 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में एक महिला समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़-कोटा हाईवे पर मेनाल के पास हुआ। बेगूं के पुलिस उपाधीक्षक अंकित कुड़ी ने बताया कि मेनाल जोगणिया माता जाने वाले रास्ते पर एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा था। इसके लिए खोदे गए गड्ढे में 7 मजदूर काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

मजदूरों के ऊपर जा गिरी कार उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ से कोटा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार पहले हाईवे पर निर्माण कार्य के लिए खड़े पानी के टैंकर से टकराई और फिर गड्ढे में जा गिरी, जहां वह मजदूरों के ऊपर आ गई। मृतकों की पहचान भीलवाड़ा जिले के रहने वाले बिहारी (45), मांडलगढ़ के सावता (50) और गंगराड़ की प्रेम बाई (40) के रूप में हुई है।