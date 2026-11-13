उदयपुर: सरपंच चुनाव से पहले ग्रामीणों ने खुद कराया मतदान, आपसी सहमति से चुना प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, उदयपुर। सरपंच चुनाव में गांव का वोट बंटने से रोकने के लिए राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की गंधेर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अनूठी पहल की।

सरपंच पद के लिए गांव से चार दावेदार सामने आए तो आपसी सहमति नहीं बनने पर ग्रामीणों ने खुद मतदान कर अपना प्रत्याशी चुन लिया।

इसमें बालूलाल मीणा को सर्वाधिक वोट मिले। अब ग्रामीणों ने 16 नवम्बर को होने वाले पंचायत चुनाव में एकजुट होकर उन्हें समर्थन देने का निर्णय किया है।

बैठक में सहमति नहीं बनी तो मतदान का फैसला

अर्जुन आंजना के अनुसार 11 नवम्बर को ग्रामीणों ने बैठक कर चारों दावेदारों को एक नाम पर सहमति बनाने के लिए समझाया, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने मतदान के जरिए उम्मीदवार चुनने और जीतने वाले के समर्थन में एकजुट रहने का फैसला किया।

ग्रामीणों ने खुद संभाली मतदान की व्यवस्था 12 नवम्बर को सुबह 8 से 11 बजे तक मंदिर के पास मतदान केंद्र बनाया गया। प्रत्येक घर से एक सदस्य को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहचान के लिए जन आधार और राशन कार्ड का उपयोग किया गया।