नशा तस्करों पर राजस्थान पुलिस का बड़ा प्रहार, 73.64 करोड़ की संपत्ति कुर्क

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान पुलिस ने नशा तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश में 73 करोड़ 64 लाख 64 हजार 948 रुपए की चल-अचल संपत्तियां कुर्क, फ्रीज और सीज की हैं।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में 63 इस्तगासे सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए थे, जिनमें से 38 मामलों में कुर्की व जब्ती के अंतिम आदेश स्वीकृत हो चुके हैं। 25 मामलों में प्रक्रिया अंतिम चरण में है।