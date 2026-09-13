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राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस

By sumit kumar Edited By: Kapil Kumar
Published: Sun, 13 Sep 2026 08:56 AM (IST)

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का नोएडा के मेट्रो अस्पताल में निधन हो गया। वे एक सप्ताह ...और पढ़ें

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन। AI जनरेटेड

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन। AI जनरेटेड

HighLights

  1. पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा का निधन।

  2. नोएडा के मेट्रो अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण से भर्ती थीं।

  3. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में स्वास्थ्य हाल जाना था।

जागरण संवाददाता, नोएडा। भाजपा के कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की धर्मपत्नी सत्यवती मिश्रा का देर रात नोएडा सेक्टर-11 स्थित मेट्रो अस्पताल में निधन हो गया।

जानकारी के अनुसार, वह करीब एक सप्ताह से लंग्स में संक्रमण फैलने के कारण गंभीर अवस्था में भर्ती थीं। इलाज के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम को काफी प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिल पाई।

12:30 बजे होगा अंतिम संस्कार

सत्यवती मिश्रा के निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। भाजपा नोएडा महानगर के पदाधिकारी अमित त्यागी का कहना है कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सेक्टर-94 स्थित अंतिम निवासी स्थान पर दोपहर 12:30 बजे करीब किया जाएगा।

भाजपा के बड़े नेता पहुंचे

पूर्व राज्यपाल की धर्मपत्नी के निधन की सूचना पर भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारी अस्पताल पहुंच गए और वहां से पार्थिव शरीर को आवास पर ले आए हैं।

बता दें कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व राज्यपाल से उनकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य हाल जाना था।