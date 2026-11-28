जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में करीब दो माह तक जारी रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई। इसके साथ ही शनिवार को चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई।

शनिवार को 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में उप प्रधान के लिए मतदान हुआ है। इनमें से कांग्रेस को 257 सीटें मिली। वहीं भाजपा 91, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 34, भारत आदिवासी पार्टी 10, सीपीआइएम तीन उप प्रधान बनाने में कामयाब रही है। कुल 23 पंचायत समितियों में उप प्रधान निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं।