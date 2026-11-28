जागरण संवाददाता, जयपुर। शहर के भट्टा बस्ती पुलिस थाना क्षेत्र में एक घर में मां और पुत्री में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद बढ़ता देख पुत्र ने मां और बहन की हत्या कर दी। उसके बाद फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।

तीनों की मौत की जानकारी शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे मिली। तीनों के शव घर के एक ही कमरे में मिले हैं। कमरे में दीवार पर एक कागज चिपका मिला है, जिसमें लिखा था कि मेरा सुसाइड नोट मोबाइल फोन में है। इसमें युवक ने खुद को मानसिक बीमार बताया है।