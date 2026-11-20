डिजिटल डेस्क, जयपुर। राज्य चुनाव आयोग (SEC) के नतीजों के मुताबिक, राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने सत्ताधारी BJP पर अपनी बढ़त काफी बढ़ा ली है। कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,463 और जिला परिषद की 66 सीटें जीती हैं।

आज शुक्रवार को अब तक घोषित परिणामों के अनुसार, BJP ने पंचायत समिति की 4,958 सीटों में से 1,512 सीटें जीती हैं, और जिला परिषद की जिन 97 सीटों की गिनती पूरी हो चुकी है, उनमें से 25 सीटें BJP के खाते में गई हैं।

पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस, BJP से आगे पंचायत समिति की 4,958 सीटों में से कांग्रेस ने 2,463 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1,512 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने पंचायत समिति की 354 सीटें, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 168, CPI(M) ने 43, BSP ने 36, AAP ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 380 सीटें जीती हैं। पंचायत समिति की कुल सीट- 7,543 कांग्रेस- 2,463

बीजेपी- 1,512

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी- 354

भारत आदिवासी पार्टी- 168

CPI(M)- 43

BSP- 36

AAP- 02

निर्दलीय- 380 जिला परिषद के चुनावी नतीजों में भी कांग्रेस आगे जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस 66 सीटें जीत चुकी है। वहीं बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। CPI(M) ने 3, RLP ने 2 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है।