राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बढ़त, 2463 सीटें जीतीं; जिला परिषद के नतीजे भी आए सामने
राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा पर अपनी बढ़त मजबूत कर ली है।
HighLights
कांग्रेस ने पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में बढ़त बनाई।
कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,463 सीटें अपने नाम कीं।
भाजपा ने पंचायत समिति की 1,512 सीटें जीतीं, जिला परिषद में 25।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राज्य चुनाव आयोग (SEC) के नतीजों के मुताबिक, राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने सत्ताधारी BJP पर अपनी बढ़त काफी बढ़ा ली है। कांग्रेस ने पंचायत समिति की 2,463 और जिला परिषद की 66 सीटें जीती हैं।
आज शुक्रवार को अब तक घोषित परिणामों के अनुसार, BJP ने पंचायत समिति की 4,958 सीटों में से 1,512 सीटें जीती हैं, और जिला परिषद की जिन 97 सीटों की गिनती पूरी हो चुकी है, उनमें से 25 सीटें BJP के खाते में गई हैं।
पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस, BJP से आगे
पंचायत समिति की 4,958 सीटों में से कांग्रेस ने 2,463 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 1,512 सीटें जीती हैं।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने पंचायत समिति की 354 सीटें, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 168, CPI(M) ने 43, BSP ने 36, AAP ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 380 सीटें जीती हैं।
पंचायत समिति की कुल सीट- 7,543
- कांग्रेस- 2,463
- बीजेपी- 1,512
- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी- 354
- भारत आदिवासी पार्टी- 168
- CPI(M)- 43
- BSP- 36
- AAP- 02
- निर्दलीय- 380
जिला परिषद के चुनावी नतीजों में भी कांग्रेस आगे
जिला परिषद के चुनावों में कांग्रेस 66 सीटें जीत चुकी है। वहीं बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। CPI(M) ने 3, RLP ने 2 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है।
जिला परिषद चुनाव की कुल सीट- 1,275
- कांग्रेस- 66
- BJP- 25
- CPI(M)- 03
- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी- 02
- निर्दलीय उम्मीदवार- 01
राजस्थान चुनाव
राज्य के 41 में से 37 जिलों में पंचायत समिति की 7,543 और जिला परिषद की 1,275 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर - इन चार जिलों में मतगणना 17 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है, क्योंकि मौजूदा जिला परिषदों और पंचायत समितियों का पांच साल का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है।
राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अनुसार, 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में जिला परिषद के 1,275 वार्डों के लिए 4,069 उम्मीदवार और पंचायत समिति के 7,543 वार्डों के लिए 25,108 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे।
कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में 38 पंचायत समितियों के अंतर्गत जिला परिषद के 128 वार्ड और पंचायत समिति के 702 वार्ड आते हैं। सभी 41 जिलों में, इन चुनावों के अंतर्गत 1,403 जिला परिषद वार्ड और 457 पंचायत समितियों के 8,245 पंचायत समिति वार्ड शामिल थे।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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