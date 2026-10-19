राजस्थान के पाली में बायो पॉलिमर फैक्ट्री में लगी आग, 3 मजदूर झुलसे

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के पाली जिले के औद्योगिक क्षेत्र में रविवार देर रात सारड़ा बायो पॉलिमरस ग्वार-गम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में काम कर रहे तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आग इतनी भीषण थी कि लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर से देखा जा सकता था।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब साढ़े चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में झुलसे तीनों मजदूरों विक्की (19), अवधेश कुमार (40) और राजू (28) को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया।

लगभग 70 प्रतिशत तक झुलस जाने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। नाइट शिफ्ट के दौरान आधी रात को भड़की आग यह हादसा पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित शारदा बायो पॉलिमर्स फैक्ट्री में रात करीब 11:30 बजे हुआ। पाली के एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत के अनुसार, घटना के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चल रही थी और वहां करीब 17 मजदूर काम कर रहे थे।