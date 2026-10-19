हैदराबाद: माधापुर में एंटी-ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी आग, मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान भी जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सोमवार को आग लगने की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं। पहला हादसा माधापुर स्थित एक एंटी-ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुआ।

जबकि दूसरी घटना चारमीनार के पास स्थित प्रसिद्ध मदीना मार्केट की एक कपड़ा दुकान में घटी। राहत की बात यह है कि दोनों ही घटनाओं में किसी भी व्यक्ति के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है।

एंटी-ड्रोन टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग

माधापुर इलाके में यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की एंटी-ड्रोन टेस्टिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई।

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया।

दमकल अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के वास्तविक कारणों और संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए जांच जारी है।

चारमीनार के पास कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग

दूसरी घटना पुराने शहर में चारमीनार के समीप स्थित मदीना मार्केट की है, जहां सोमवार सुबह एक कपड़ा दुकान में अचानक आग भड़क उठी। कपड़ों की वजह से आग तेजी से फैलने लगी, जिसे रोकने के लिए दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला।