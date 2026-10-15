तेलंगाना: कीटों परेशान किसान ने फसल को लगाई आग, कहा- सरकारी तंत्र की नाकामी के उठाया यह कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में एक किसान की हताशा सामने आई है। यहां कीटों और खरपतवार पर काबू न पा सकने के कारण कामारेड्डी जिले के एक किसान ने अपनी धान की फसल में आग लगा दी। फरीदपेट गांव (पलवांचा मंडल) के निवासी वेंकट रेड्डी ने यह कदम उठाया।

वेंकट रेड्डी ने बताया कि उनके पास खुद की पांच एकड़ जमीन है और उन्होंने पांच एकड़ और लीज पर ली हुई है। बिजली की कटौती के कारण खेत में खरपतवार और कीट बढ़ गए। उन्होंने तीन-चार बार कीटनाशक का छिड़काव किया, लेकिन समस्या कम नहीं हुई।

किसान ने कहा कि बिजली की कमी के कारण सरकार ने कटौती शुरू कर दी। इसके बाद मेरे खेत में खरपतवार और कीट बढ़ गए। हमने तीन-चार बार दवा का छिड़काव किया, लेकिन समस्या नहीं गई। उन्होंने बताया कि वे और कठोर कदम उठाने वाले थे, लेकिन पड़ोसी किसानों ने उन्हें रोका। इसके बाद उन्होंने प्रभावित पौधों को उखाड़कर स्थिति का आकलन किया। वेंकट रेड्डी ने छोटे और किराएदार किसानों को सहायता देने की अपील की है।