तेलंगाना: कीटों परेशान किसान ने फसल को लगाई आग, कहा- सरकारी तंत्र की नाकामी के उठाया यह कदम
तेलंगाना में एक किसान की हताशा सामने आई है। यहां कीटों और खरपतवार पर काबू न पा सकने के कारण ...और पढ़ें
HighLights
किसान ने कहा कि बिजली की कमी के कारण सरकार ने कटौती शुरू कर दी
वेंकट रेड्डी ने बताया कि उनके पास खुद की पांच एकड़ जमीन है कुछ लीज पर है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना में एक किसान की हताशा सामने आई है। यहां कीटों और खरपतवार पर काबू न पा सकने के कारण कामारेड्डी जिले के एक किसान ने अपनी धान की फसल में आग लगा दी। फरीदपेट गांव (पलवांचा मंडल) के निवासी वेंकट रेड्डी ने यह कदम उठाया।
वेंकट रेड्डी ने बताया कि उनके पास खुद की पांच एकड़ जमीन है और उन्होंने पांच एकड़ और लीज पर ली हुई है। बिजली की कटौती के कारण खेत में खरपतवार और कीट बढ़ गए। उन्होंने तीन-चार बार कीटनाशक का छिड़काव किया, लेकिन समस्या कम नहीं हुई।
किसान ने कहा कि बिजली की कमी के कारण सरकार ने कटौती शुरू कर दी। इसके बाद मेरे खेत में खरपतवार और कीट बढ़ गए। हमने तीन-चार बार दवा का छिड़काव किया, लेकिन समस्या नहीं गई।
उन्होंने बताया कि वे और कठोर कदम उठाने वाले थे, लेकिन पड़ोसी किसानों ने उन्हें रोका। इसके बाद उन्होंने प्रभावित पौधों को उखाड़कर स्थिति का आकलन किया। वेंकट रेड्डी ने छोटे और किराएदार किसानों को सहायता देने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि हर किसान मुश्किलों का सामना कर रहा है। हम तीन-चार बार दवा छिड़कते हैं, फिर भी कीट नहीं रुकते। कई किसान चुपचाप परेशान हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा।
इस घटना ने तेलंगाना के किसानों की बिजली आपूर्ति, फसल सुरक्षा और बढ़ती लागत संबंधी चिंताओं को फिर से उजागर किया है।
इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऊर्जा विभाग को कृषि के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 20 दिन खड़ी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एल नीनो के संभावित प्रभाव के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने को भी कहा है।