डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक हारे हुए सरपंच उम्मीदवार के समर्थकों ने पोलिंग टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में कई चुनाव कर्मी घायल हो गए और जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में आग लगा दी गई।

चुनाव हारने के बाद भड़के समर्थक पुलिस ने न्यूज एजेंसी PTI को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सोमवार रात छोटी सरवा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली बावड़ी निनामा ग्राम पंचायत में हुई। यहां उम्मीदवार ललित कुमार 32 वोटों से सरपंच का चुनाव हार गए थे। परिणाम घोषित होने के बाद उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने पोलिंग टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने पथराव और आगजनी की पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि भीड़ ने पथराव किया और चुनाव कर्मियों के साथ मारपीट भी की। उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी आग लगा दी, जिससे वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई।