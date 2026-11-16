राजस्थान: थाईलैंड की महिला यूट्यूबर से उदयपुर में अभद्रता, ऑटो चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर घूमने आई थाईलैंड की एक यूट्यूबर के साथ नगर निगम के मेले में अभद्रता का मामला सामने आया है। युवती टाउनहाल में आयोजित मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी।

इसी दौरान वहां पहुंचे ऑटो चालक ने उससे बार-बार ‘लिप किस प्लीज’ कहकर किस की मांग की।

युवती के मोबाइल में आरोपित की यह हरकत रिकार्ड हो गई। उसने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान आफताब के रूप में हुई है। उसने दो दिन तक युवती को अपने ऑटो से शहर के अलग-अलग स्थानों पर घुमाया था। 13 नवंबर को युवती उसके ऑटो से मेले में पहुंची थी।