VIDEO: जयपुर में बाइक-कार की टक्कर के बाद बवाल, बीच सड़क जमकर मारपीट

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में SFS चौराहे पर शुक्रवार शाम मामूली टक्कर के बाद हंगामा हो गया। बाइक और कार की भिड़ंत के बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक पर एक युवकी-युवती सवार थे, जबिक कार में 2-3 युवक थे। बाइक और कार की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में बहस शुरु हुई और देखते ही देखते यह हाथापाई में बदल गई। सड़क के बीचो-बीच लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते नजर आए।

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक सवार युवती झगड़ा रोकने और बीच-बचाव करने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसकी भी नहीं सुनी और वह भी धक्का-मुक्की की चपेट में आ गई। इस हंगामें के चलते कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया।