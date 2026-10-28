जयपुर के आमेर किले में मिला करीब 400 साल पुराना जलाशय, संरक्षण और नवीनीकरण का काम शुरू

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर के आमेर किले के सबसे प्राचीन हिस्से मानसिंह महल में करीब चार सौ वर्ष पुराना वर्षा जल संग्रहण जलाशय (टांका) मिला है। यह जलाशय बारादरी के ठीक नीचे स्थित है।

राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग ने इसकी जानकारी मिलने के बाद संरक्षण और नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है। काम पूरा होने पर पर्यटक इसे देख सकेंगे।जलाशय इस बात का प्रमाण है कि सदियों पहले भी तत्कालीन राजपरिवार पानी के महत्व को समझता था और महलों की बनावट में जल संग्रहण की व्यवस्था करता था। पारंपरिक वास्तुकला में बारिश का पानी सहेजने के लिए बारीकी से योजना बनाई जाती थी।

महल की छतों, खुले गलियारों और छज्जों से बहने वाला पानी विशेष व्यवस्था के जरिए भूमिगत जलाशय तक पहुंचाया जाता था। आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक और आमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की निगरानी में संरक्षण कार्य जारी है।