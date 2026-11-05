अग्निवीर, EVM और SIR पर राहुल गांधी को खुली चुनौती, अश्विनी वैष्णव बोले- संसद में करें बहस

जागरण संवाददाता, जयपुर। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने अग्निवीर योजना पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना बेहद सफल रही है।

एसआईर और ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या 1947 के बाद देश में पहली बार एसआइआर हो रहा है? वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी एसआइआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी। मतदाता सूची को शुद्ध और प्रामाणिक रखना जरूरी है।

वैष्णव ने अग्निवीर योजना पर राहुल को चुनौती दी गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को बेनकाब करना चाहते हैं। भाजपा और एनडीए का हमेशा संविधान में विश्वास रहा है, जबकि कांग्रेस संविधान की हत्या करने में लगी है।